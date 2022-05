Bad Honnef in NRW: Reul ruft BĂŒrger auf, zu Hause zu bleiben. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa-bilder)

Schulen im Regierungsbezirk Köln schließen frĂŒher

10.44 Uhr: Die Schulen im Regierungsbezirk Köln werden am Freitag aufgrund des zu erwartenden Unwetters vorzeitig geschlossen. SchĂŒlerinnen und SchĂŒler sollen so vor dem Gröbsten bewahrt werden. Hier lesen Sie mehr.

Blitz setzt Haus in Brand

7.52 Uhr: Ein Blitzeinschlag hat in der NĂ€he von Stuttgart ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rĂŒckte mit zahlreichen KrĂ€ften aus. Gleichzeitig hielten Dutzende Überschwemmungen die EinsatzkrĂ€fte auf Trab. Lesen Sie hier mehr.

Streckenstörung wegen Unwetter bei Bahn in NRW

6.53 Uhr: Am frĂŒhen Morgen kommt es im Fernverkehr in NRW zu VerspĂ€tungen: Das Unwetter hat auf den Schienen zwischen Köln und Wuppertal SchĂ€den angerichtet – Pendler mĂŒssen umplanen. Hier lesen Sie mehr dazu.

FĂŒnf Gewitter-IrrtĂŒmer, die tödlich enden können

6.45 Uhr: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen" oder "Duschen ist bei Gewitter gefĂ€hrlich": Das sind gĂ€ngige RatschlĂ€ge, sobald es anfĂ€ngt zu donnern. Sollte man sie befolgen? Hier lesen Sie fĂŒnf Gewitter-IrrtĂŒrmer, die tödlich enden können.

Wetterdienst: Ab den Mittagsstunden schwere Gewitter zu erwarten

6.36 Uhr: Die Menschen in vielen Regionen Deutschlands mĂŒssen sich am Freitag auf heftige Unwetter einstellen. Dabei soll es am Vormittag zunĂ€chst nur vereinzelte Gewitter geben – vorrangig in einem Streifen entlang von Mosel und Main bis zum Erzgebirge, lokal mit Starkregen und Hage. Aber dann: "Ab den Mittagsstunden auf NRW und Rheinland-Pfalz ĂŒbergreifende schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr! Dabei lokal extrem heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großer Hagel bis fĂŒnf Zentimeter und schwere Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern. Vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen", prognostizierte der DWD in Offenbach am Morgen.

Am Freitagnachmittag ziehen die Gewitter ostwĂ€rts, am Abend kann es auch im SĂŒden des Landes einzelne krĂ€ftige Gewitter mit Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen und Hagel geben. Die höchsten Temperaturen liegen am Freitag zwischen 20 Grad an der See, schwĂŒlwarmen 27 Grad in der Mitte und heißen 34 Grad am Oberrhein.