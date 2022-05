Krankheiten Affenpocken-FÀlle in Berlin - Zahl der Nachweise steigt Von dpa Aktualisiert am 21.05.2022 - 18:24 Uhr Lesedauer: 3 Min. HautlÀsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden. (Quelle: UKHSA/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Nach einem ersten Fall in MĂŒnchen sind nun auch in Berlin zwei Infektionen mit dem Affenpocken-Virus nachgewiesen. Das teilte die Senatsverwaltung fĂŒr Gesundheit am Samstag mit. Der Zustand der beiden Patienten sei stabil.

Derzeit liefen Ermittlungen zu Kontaktpersonen. An welcher der beiden bekannten Varianten des Erregers die Patienten leiden, ist noch nicht bekannt.

Der Patient in MĂŒnchen, bei dem erstmals in Deutschland ĂŒberhaupt eine Affenpocken-Infektion bestĂ€tigt worden war, leidet an der milderen westafrikanischen Variante. Das hat die Genom-Analyse des Erregers am Institut fĂŒr Mikrobiologie der Bundeswehr ergeben, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Nach Angaben der MĂŒnchen Klinik Schwabing vom Freitag ging es dem Patienten gut.

Der aus Brasilien stammende 26-JĂ€hrige war von Portugal ĂŒber Spanien nach MĂŒnchen gereist und hatte sich zuvor in DĂŒsseldorf und Frankfurt am Main aufgehalten. Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen liegen Hinweise "auf mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus" vor. Diesen Hinweisen werde nachgegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Landeszentrum fĂŒr Gesundheit stehe in engem Austausch mit dem StĂ€ndigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren fĂŒr Krankheiten durch hochpathogene Erreger am Robert Koch-Institut (RKI).

Meist milde VerlÀufe

Die meisten FĂ€lle, die derzeit untersucht werden, verlaufen nach Angaben von Hans Kluge, Regionaldirektor fĂŒr Europa bei der Weltgesundheitsorganisation WHO, mild.Nach Angaben vom Freitagsind FĂ€lle in mindestens acht LĂ€ndern der WHO-Region bekannt: Außer Deutschland sind das Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Portugal, Schweden und Großbritannien. Auch in Australien, Kanada und den USA wurden FĂ€lle bestĂ€tigt - und damit in weiteren Weltregionen außerhalb Afrikas, von wo das Virus stammt. Am Samstag wurde in der Schweiz ein erster Fall nachgewiesen, wie das Kanton Bern mitteilte.