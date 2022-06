Feuerwehr, Not├Ąrzte und Polizei waren mit einem Gro├čaufgebot vor Ort. "Es wurde Vollalarm f├╝r Feuerwehr und Rettungsdienst ausgel├Âst", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Nach Angaben eines Sprechers der ADAC-Luftrettung waren sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, drei davon vom ADAC, drei aus ├ľsterreich.

Der Pressesprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d, Stefan Sonntag, sagte, es seien Anrufe von B├╝rgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen und in ein nahegelegenes Geb├Ąude transportiert worden. Auch Angeh├Ârige seien schon vor Ort. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Auf Luftbildern ist zu erkennen, dass der Zug mit Doppelstockwagen auf einer einspurigen langgezogenen Kurve unterwegs war. Eine Weiche ist nicht zu sehen. Der Streckenabschnitt liegt erh├Âht auf einem Bahndamm, mehrere Waggons rutschten vom Damm in einen kleinen Bach. Die viel befahrene B2 f├╝hrt genau vorbei.

"Es war schrecklich"

Ein amerikanischer Soldat war in einem der Autos auf der Stra├če neben der Bahnstrecke und erz├Ąhlte seine Eindr├╝cke dem "Garmisch-Partenkirchner Tagblatt": "Es war schrecklich", sagte er. "Einfach schrecklich. Pl├Âtzlich ist der Zug umgekippt."

Sehen Sie die ersten Bilder vom Ungl├╝cksort oben im Video oder hier.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing teilte auf Twitter mit: "Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch. Aktuell l├Ąsst sich das gesamte Ausma├č der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angeh├Ârigen und Verletzten." Man stehe in engem Austausch mit der Bahn und das Ministerium werde unterst├╝tzen, wo es k├Ânne. "Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbeh├Ârden die Unfallursache zu untersuchen", so Wissing.

Der Zug war laut Polizei von Garmisch-Partenkirchen nach M├╝nchen unterwegs. Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Z├╝ge aus Richtung M├╝nchen wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Z├╝ge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hie├č es auf Twitter.

Garmisch-Partenkirchen: Zahlreiche Rettungskr├Ąfte sind nach einem schweren Zugungl├╝ck im Einsatz. (Quelle: Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt//dpa-bilder)

Bahn spricht Angeh├Ârigen Mitgef├╝hl aus

Die Deutsche Bahn sprach den Angeh├Ârigen ihr tiefes Mitgef├╝hl aus. Einsatzkr├Ąfte und Mitarbeiter der Bahn seien am Unfallort, teilte das Bundesunternehmen in Berlin mit. ├ťber die Ursache des Unfalls k├Ânne noch keine Aussage getroffen werden.

F├╝r die Region an der Grenze zu ├ľsterreich ist das Ungl├╝ck kurz vor den Ferien auch verkehrstechnisch eine Katastrophe. Die nahe der Bahnlinien verlaufenden Bundesstra├čen 2 und 23 wurden voll gesperrt. "Wir k├Ânnen den Verkehr im Moment nicht in Richtung Garmisch-Partenkirchen laufen lassen, weil die Rettungskr├Ąfte auf der Stra├če sind", sagte ein Polizeisprecher. Wegen des Beginns der Pfingstferien in Bayern sei auf der Route mit langen Staus zu rechnen.