Newsblog zu Limburg

Lkw-Crash: Ermittler durchsuchen zweite Wohnung

08.10.2019, 14:22 Uhr | dpa, AFP, rtr, ds

In Limburg: Bei dem Lkw-Crash am Montagnachmittag wurden acht Menschen verletzt, der Lastwagen war gestohlen. (Quelle: dpa)

Nach dem Zwischenfall mit dem gestohlenen Lkw in Limburg wird über das Motiv des Fahrers gerätselt. Bekannt ist mittlerweile, dass ein Syrer am Steuer saß. Die Ermittlungsbehörden betonen, für Aussagen zu seinem Motiv sei es noch zu früh. (Quelle: dpa)

Nach dem Lkw-Vorfall in Limburg ermittelt die Staatsanwaltschaft in alle Richtungen: Die Polizei durchsuchte Wohnräume in zwei Nachbarorten und stellte Mobiltelefone und USB-Sticks sicher.

13.46 Uhr: Verdächtiger leistete Widerstand bei Festnahme

Drei Bundespolizisten im ersten Dienstjahr haben am Montag den Mann festgenommen, der in Limburg mit einem gekaperten Lastwagen mehrere Menschen verletzt hat. Wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr, leistete er bei der Festnahme Widerstand. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Den Angaben zufolge waren die Polizeimeisteranwärter zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in der Freizeit zusammen unterwegs und trugen daher keine Uniformen. Sie hielten sich gemeinsam mit neun anderen jungen Bundespolizisten zufällig in der Nähe des Tatorts auf. Die jungen Polizisten – elf Männer und eine Frau – leisteten auch Erste Hilfe.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lobte den Einsatz. In einem Schreiben Seehofers an die Bundespolizisten vom Dienstag heißt es: "Für dieses entschlossene und umsichtige Eingreifen danke ich Ihnen ausdrücklich." Die schnelle Festnahme habe es ermöglicht, dass die Sicherheitsbehörden jetzt zügig die Hintergründe der Tat aufklären könnten.

13.34 Uhr: Syrer soll noch heute vor den Ermittlungsrichter

Der tatverdächtige 32-jährige Syrer soll den Behörden zufolge noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Behörden weiterhin unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt, insbesondere zum Tatmotiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.

13.33 Uhr: Ermittler durchsuchen zweite Wohnung

Die Ermittler haben im Zusammenhang mit dem Lkw-Crash in Limburg zwei Wohnungen durchsucht. Eine liegt demnach im Kreis Offenbach, es handelt sich offenbar um die Wohnräume in einem Gasthaus in Langen. Die zweite Wohnung liege im Kreis Limburg-Weilburg. Bei den Durchsuchungen seien Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden.

12.20 Uhr: Verdächtiger soll seit einem Jahr in Gasthaus wohnen

Der tatverdächtige Syrer lebt laut "Focus Online" seit rund einem Jahr in einem Gasthaus im südhessischen Langen. Ein Mitarbeiter sagte dem Portal, die Miete sei von den Behörden gezahlt worden. Der Mann sei unauffällig gewesen. Am Montagabend – nach der Tat – seien dann Beamte angerückt, hätten alle Gäste aus ihren Zimmern geholt und alles durchsucht. "Es war wie in einem Horrorfilm. Die Gäste sind ruhig geblieben, aber wir haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet wegen des Polizeieinsatzes, das geht so nicht."

11.47 Uhr: Wohnräume in Langen durchsucht

Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Limburg sind in der Nacht zum Dienstag Wohnräume im südhessischen Langen durchsucht worden. Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg, sagte eine Polizeisprecherin in Offenbach. Weitere Details nannte sie nicht. An dem Einsatz in Langen war der Sprecherin zufolge ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.

11.35 Uhr: Seehofer: Motive bislang unklar

Der Hintergrund des Zwischenfalls mit einem Lastwagen im hessischen Limburg ist Bundesinnenminister Horst Seehofer zufolge noch unklar. Auf die Frage nach möglichen Hinweisen auf einen Terroranschlag sagte der CSU-Politiker am Rande eines EU-Innenministertreffens in Luxemburg: "Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist."

