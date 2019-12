Bluttat von Augsburg

Erschlagener Feuerwehrmann: zwei Jugendliche festgenommen

08.12.2019, 17:19 Uhr | dpa , AFP

Bluttat in Augsburg: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Feuerwehrmann sind zwei mutmaßliche Täter festgenommen worden, die Kameraden des Opfers trauern. (Quelle: t-online.de)

Bei einem tätlichen Angriff einer Gruppe junger Männer ist in Augsburg ein zufälliger Passant tödlich verletzt worden. Er war in Begleitung seiner Frau und eines befreundeten Ehepaars. (Quelle: t-online.de)

Auseinandersetzung in Augsburg: Gruppe schlägt Feuerwehrmann tot

Nach der tödlichen Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg hat die Polizei den Hauptverdächtigen festgenommen. Auch ein mutmaßlichen Mittäter wurde gefasst.

Der Fall des bundesweit Aufsehen erregenden Tötungsdelikts von Augsburg steht vor der Aufklärung. Der Haupttäter sei ermittelt und festgenommen worden, teilte das bayerische Innenministerium am Sonntag mit. Außerdem sei ein Mittäter festgenommen worden, hieß es ergänzend.

Die jungen Männer stehen in dringendem Verdacht, am Freitagabend an der tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat war die Gruppe geflüchtet, die insgesamt aus sieben Männern bestand.

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich nach Angaben des Innenministeriums um einen in Augsburg geborenen 17-Jährigen mit deutscher und weiteren Staatsangehörigkeiten. Der zweite Festgenommene ist ebenfalls in Augsburg geboren, 17 Jahre alt und hat eine südeuropäische Staatsbürgerschaft.

Die Tatverdächtigen sind polizeibekannt

Die beiden Jugendliche befinden sich derzeit im Polizeiarrest und werden noch im Laufe des heutigen Tages vernommen. Anschließend werden sie am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Beide sind polizeibekannt. Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern liefen unvermindert weiter, informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.





Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte den Ermittlungserfolg der Augsburger Kripo: "Der schreckliche Angriff hat viele Menschen in Augsburg und weit darüber hinaus erschüttert. Umso wichtiger war der schnelle Fahndungserfolg der Augsburger Kriminalpolizei."

Das Opfer starb auf dem Weg ins Krankenhaus

Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass einer der jungen Männer aus der Gruppe dem Opfer gegen den Kopf schlug. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt, während die Frauen nicht angegangen wurden. Notärzte versuchten noch, den 49-Jährigen wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg: Der Mann starb im Rettungswagen.





Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungs- und Fahndungsarbeiten darauf verzichtet, mit einer Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit zu gehen – "aus ermittlungstaktischen Gründen", wie es hieß. Die Ermittler verzichteten ebenfalls darauf, mit sichergestelltem Bild- und Video-Material an die Öffentlichkeit zu gehen.