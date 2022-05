Viele Tote nach Amoklauf in US-Supermarkt

Im US-Staat New York hat ein Mann offenbar in einem Supermarkt auf Menschen geschossen. Viele sollen dabei getötet oder verletzt worden sein. Die Behörden der Stadt Buffalo haben den Tatort abgesperrt.

Ein SchĂŒtze in der US-Stadt Buffalo hat nach Medienberichten fĂŒr einen großen Polizeieinsatz mit offenbar mehreren Toten und Verletzten gesorgt. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem LebensmittelgeschĂ€ft in dem Ort sehr genau. "Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden."