Angreifer erschießt 19 Kinder an Grundschule in Texas

Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Grundschule der rund 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Stadt Uvalde. Etwa 600 Kinder werden hier unterrichtet.

Nach bislang unbest├Ątigten Angaben soll der T├Ąter auf Instagram Bilder von Maschinengewehren ver├Âffentlicht haben. Das Konto wurde mittlerweile gel├Âscht. Eine Nutzerin auf Instagram schrieb, sie habe eine Nachricht von einem Fremden bekommen: "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich will es Dir erz├Ąhlen." Die Nachricht kam offenbar von dem jetzt gel├Âschten Konto. Dessen Inhaber sei mehreren Sch├╝lern aus Uvalde im Netzwerk gefolgt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Angeblich habe der 18-J├Ąhrige auch versucht, seine Gro├čmutter zu erschie├čen. Nach Angaben von CNN ist sie in kritischem Zustand mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach San Antonio gebracht worden.

US-Flaggen auf halbmast

In einer Ansprache an die Nation erinnerte US-Pr├Ąsident Biden an die Massenerschie├čung von Sandy Hook im Jahr 2012, bei der 20 Kinder und sechs Erwachsene ums Leben gekommen waren.

"Seitdem wurden ├╝ber 900 Vorf├Ąlle von Schie├čereien an Schulen gemeldet. Die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, die Santa Fe High School in Texas, die Oxford High School in Michigan ÔÇô die Liste l├Ąsst sich beliebig fortsetzen", sagte Biden. "Ich habe es satt und bin es leid. Wir m├╝ssen handeln. Und sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben k├Ânnen", f├╝gte er hinzu.

Das Wei├če Haus ordnete zudem per Verf├╝gung an, dass die US-Flagge bis zum 28. Mai am Regierungssitz und an ├Âffentlichen Einrichtungen auf halbmast gesetzt wird.

Zwei Frauen stehen neben einem Schild mit den Namen der Lehrer und Klassen in der Schule. (Quelle: Marco Bello/Reuters-bilder)

US-Vizepr├Ąsidentin Harris: "Genug ist genug"

In den sozialen Netzwerken sprachen zahlreiche Menschen des ├Âffentlichen Lebens ihre Trauer ├╝ber das Massaker aus. Zudem wurden erneut Rufe f├╝r versch├Ąrfte Waffengesetze im Land laut.