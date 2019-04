Vater festgenommen

Deutsche Mutter und Kind tot in Höhle auf Teneriffa gefunden

24.04.2019, 18:10 Uhr | dpa

Nach einer großen Suchaktion sind eine vermisste Deutsche und ihr zehnjähriger Sohn tot aufgefunden worden. Der Vater wird verdächtigt, am Tod beteiligt zu sein. Das jüngste Kind konnte fliehen.

Eine Frau aus Deutschland und ihr zehn Jahre alter Sohn sind in einer Höhle auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa tot aufgefunden worden. Die Leichen der seit Dienstag als vermisst gemeldeten Deutschen seien im Rahmen einer großen Suchaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften gegen 16.30 Uhr in der Höhle nahe der Gemeinde Adeje entdeckt worden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit. Die Todesursache sei noch unklar, eine Beteiligung des festgenommenen Familienvaters am Tod der beiden werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Justizsprecher auf Anfrage.





Der Deutsche war nach Polizeiangaben schon am Dienstagabend in einer Wohnung in Adeje festgenommen worden, nachdem kurz zuvor ein zweites Kind des Ehepaars von Passanten weinend und unter Schock aufgegriffen worden sei. Der Fünfjährige habe anschließend der Polizei erzählt, dass der Vater die ganze Familie zur Höhle gebracht und dort sowohl die Mutter als auch die beiden Kinder brutal attackiert habe, berichtete die Onlineausgabe der Zeitung "El País" unter Berufung auf die zuständigen Behörden in der Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerife. Dem Kleinen sei nach eigenen Angaben die Flucht gelungen.