nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Spreche ich mit Kollegen oder Freunden über Politik, fallen mir zwei Dinge auf. Erstens reden viele freimütiger als früher über ihre Präferenzen, kaum jemand verheimlicht seine politische Einstellung. Zweitens wissen viele auch jetzt noch nicht, welcher Partei sie ihre Stimmen geben wollen. "So schwer wie in diesem Jahr fiel es mir noch nie", höre ich sie sagen oder "eigentlich gefällt mir gar keine Partei so richtig". Zustimmendes Nicken in der Runde.