"Eine riesige Erschütterung"

Also! Sie überraschen mich: Wenn das Rentenniveau unter 48 Prozent abrutscht, dann gibt es immer weniger Rente im Verhältnis zum Einkommen, das man im Laufe seines Lebens bezogen hat. Man erhält also weniger Geld und damit eine geringere Rente. Für viele Beschäftigte in Deutschland ist die Rente ihr größtes Vermögen, weil sie nicht erben, weil sie nicht in Immobilien oder Aktiengeschäfte investieren können. Ich war Arbeitsminister – weiß also genau, wie wichtig Vertrauen in die gesetzliche Rente ist. Sie zahlen jahrzehntelang in die Rentenkasse ein und verlassen sich darauf, am Ende ihres Arbeitslebens eine auskömmliche Rente zu erzielen. Darum geht es.