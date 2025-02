da kommt was auf uns zu. Die Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat den Schock bei Politikern, Diplomaten und Militärs in Europas Hauptstädten vertieft. Die Regierung der mächtigsten Demokratie legt keinen großen Wert mehr auf die Abwehr diktatorischer Regime. Von Russland und China gehe keine besondere Bedrohung aus, findet Herr Vance, stattdessen beklagte er auf der außenpolitischen Konferenz ausschließlich innenpolitische Probleme in den westlichen Staaten: zu viel Migration, verfehlte Minderheitenpolitik, angeblich unterdrückte Meinungsfreiheit, mangelnder Respekt gegenüber dem Wählerwillen. Will man die Botschaft dieser Rede auf einen Satz bringen, besteht sie in einem Affront: Liebe Europäer, kümmert euch um euch selbst und werdet Populisten wie wir!