Das riecht nach Fehlstart

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es ist ordentlich was los in der Welt. Während wir schliefen, hat Herr Trump wieder eine Ankündigungssalve abgefeuert: Er will "bald" allen EU-Ländern hohe Zölle "auf Autos und alle anderen Dinge" aufbrummen. Er macht tatsächlich die Ukraine für die russische Invasion verantwortlich. Die Europäer sollen daher künftig allein für die Sicherheit des angegriffenen Landes garantieren. Ob er einen chinesischen Überfall auf Taiwan zulassen würde, will er lieber nicht kommentieren. Sein Team hat die Reporter mehrerer Medien aus den Pressekonferenzen im Weißen Haus verbannt und lässt sich stattdessen von Claqueuren befragen. Ach ja, und bei den radikalen Haushaltskürzungen wurde "aus Versehen" auch die Ebola-Prävention gestrichen. Soweit das Kurzprotokoll der vergangenen Stunden.

Hierzulande ist man geruhsamer unterwegs. Was auf den ersten Blick souverän wirkt, ist es auf den zweiten nicht. Entscheidungen trifft man in Berlin auch, aber vor den entscheidenden Taten zuckt man zurück. Zumindest einer: Der künftige Kanzler Friedrich Merz hat den Versuch abgeräumt, die starre Schuldenbremse zu lockern, um den Staat handlungsfähiger zu machen. Das brauche es jetzt nicht, gab er zu Protokoll.

Seine Worte werden lange nachhallen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese wegweisende Reform später nachholen lässt, ist verschwindend gering. Sobald der neue Bundestag zum ersten Mal zusammentritt, geht ohne die Stimmen der Linkspartei bei der Schuldenbremse gar nichts mehr. Und die Linken zeigen jedem einen Vogel, der mehr Geld für die Bundeswehr fordert.

Klug ist das nicht, weitsichtig erst recht nicht. Schließlich gibt es im Westen den unberechenbaren Ankündigungsweltmeister und im Osten die Bedrohung durch Putin, mittendrin die nicht mehr ganz so verlässliche Nato und obendrein die immer noch funktionsunfähige Bundeswehr sowie das panische Bemühen in ganz Europa, schleunigst eine eigene Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Für all die Herausforderungen hat CDU-Chef Merz sich etwas Einfaches ausgedacht: Ein einmalig mit 200 Milliarden Euro gefüllter Geldtopf soll es richten, also der doppelte Zeitenwende-Betrag vom SPD-Olaf. So ungefähr soll's gehen, die Details sind noch nicht fertig – und dann ist alles gut. So wie mit den 100 Milliarden für die erste Zeitenwende, wir erinnern uns: Danach war ja auch alles gut. Jetzt wird's also doppelt gut!

Falls der Sarkasmus in diesen Zeilen nicht deutlich genug zu Tage getreten sein sollte, lassen Sie mich nachlegen: Es zeichnet sich leider ab, dass Herr Merz die wichtigste Weichenstellung für seine künftige Regierungszeit versemmelt. Eine Einmalzahlung für die Streitkräfte, und das war's – das bedeutet: Für alle anderen Großvorhaben werden die schwarz-roten Koalitionäre in spe ab Tag Eins in derselben fiskalischen Zwangsjacke zappeln wie die Ampelleute.

Ein Problem scheint der Amtsanwärter darin nicht zu sehen. Darin drückt sich eine Haltung aus, die beim politischen Personal niemand mehr gebrauchen kann: Überheblichkeit. Täglich erleben wir, wie die Ereignisse sich überschlagen und alte Gewissheiten auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Schon die kommenden Tage erscheinen unkalkulierbar, nächste Woche liegt bereits in der fernen Zukunft und alles dahinter verschwimmt im Dunst. Aber der nächste deutsche Regierungschef und seine Einflüsterer glauben, die Krisen der gesamten nächsten Legislaturperiode vorab beurteilen und finanziell erledigen zu können. Flexibilität? Braucht es angeblich nicht.

Machen wir also den Test:

Was passiert, wenn uns in den kommenden Jahren extreme Wetterereignisse heimsuchen, Opfer fordern, Schäden anrichten wie im Ahrtal? Wenn selbst der letzte Scheuklappenträger im Parlament schließlich einsieht, dass man die Krise des Klimas doch nicht weiter vertagen kann?

Geht nicht, wird es dann heißen. Konnte man nicht voraussehen, wird man dann sagen. Man kann aber sehr wohl voraussehen, dass Unerwartetes auf uns wartet. Spätestens seit Corona und dem russischen Angriffskrieg müsste das auch im Berliner Regierungsviertel eigentlich jeder verstanden haben.

Die Schuldenbremse wurde 2009 beschlossen, als die Welt noch eine andere war. Sie ist grundsätzlich sinnvoll, um Politiker davon abzuhalten, für jedes Parteiprojekt und jeden Klientelwunsch immer mehr Schulden anzuhäufen. Doch die Begrenzung der Neuverschuldung des Bundes auf maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist in Multikrisenzeiten wie heute zu strikt. Sie kann dazu führen, dass mit der nächsten Regierung dasselbe geschieht wie mit der Ampel: Weil die Bewältigung von immer mehr Krisen immer mehr Geld erfordert, streiten die Koalitionäre sich um das einbetonierte Budget. Das Restvertrauen in die demokratischen Parteien der Mitte erodiert weiter. Und die AfD sammelt die Reste auf. Nur weil da eine 0,35 statt einer 0,4 oder einer 0,5 steht.

Muss das so kommen? Sicher wissen wir es nicht, natürlich nicht. Aber die Voraussetzungen werden gerade geschaffen. Denn Merz legt nicht los. Er legt sich lieber selbst an die Leine. Statt eine Reform zu wagen, die für böse Überraschungen den dringend benötigten Handlungsspielraum schafft, blendet er die Probleme von morgen aus. Schelten Sie mich einen Unkenrufer, aber das sieht leider nach einem Fehlstart aus.

Zahl des Tages

49 Prozent Deutschen plädiert für die Lockerung der Schuldenbremse. Nur 28 Prozent sind dagegen, der Rest ist unentschlossen. Das geht aus einer exklusiven Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für unsere Redaktion hervor.

Zu Gast bei der Mafia

So sieht dann wohl aus, was Donald Trump unter einem "guten Deal" versteht: Der US-Präsident schickt sich nicht nur an, der Ukraine ein Rohstoffabkommen ohne Sicherheitsgarantien abzupressen – mit weitreichenden Folgen für Europa, wie mein Kollege Patrick Diekmann schreibt. Zugleich bringt Trump auch noch eine Gold Card heraus, die es russischen Oligarchen ermöglichen soll, sich für fünf Millionen Dollar das Aufenthaltsrecht in den USA zu kaufen – um dort dann reichlich Geld zu investieren. Don Corleone hätte es nicht besser gekonnt.

Die Europäer versuchen derweil weiter, Einfluss auf den erratischen Egomanen zu nehmen. Nach dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Staats- und Regierungschefs der EU gestern über sein Treffen mit Trump informierte, reist heute Keir Starmer nach Washington. Auch der britische Premierminister, der vorsorglich schon mal bekannt gab, seinen Rüstungsetat aufzustocken, wird dafür werben, dass ein dauerhafter Frieden nur gemeinsam mit der ukrainischen Regierung ausgehandelt werden kann. Für das Wochenende bittet er zudem eine Reihe von Ukraine-Unterstützern zum Sondergipfel nach London. Bereits morgen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Kolonialherren ins Weiße Haus, um dort den Mineralien-Knebelvertrag zu unterschreiben.