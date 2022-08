Ukraine-Krieg im Liveblog: Amnesty wirft auch Ukraine Kriegsverbrechen vor

EU will an Alternativrouten für Getreide festhalten

4 Uhr: Die EU will trotz der Wiederaufnahme von Getreideexporten über ukrainische Schwarzmeerhäfen an ihrer Initiative für alternative Frachtrouten festhalten. Da es schwierig sein werde, die Ausfuhrmenge über die Schwarzmeerhäfen sofort wieder auf Vorkriegsniveau zu bringen, blieben andere Transportwege von entscheidender Bedeutung, erklärte ein Beamter der zuständigen EU-Kommission auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Jede exportierte Tonne zähle und indem man die Kapazität und Flexibilität des europäischen Verkehrssystems erhöhe, könne man dazu beitragen, die Nahrungsmittelversorgung in armen Partnerländern zu sichern.

Sumy: Angeblich 55 Angriffe

3.30 Uhr: Der Gouverneur des Gebiets Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, vermeldet auf Telegra, 55 Angriffe russischer Truppen in der Region: Besonders betroffen seien die Gemeinden Yunakivka, Myropillia und Krasnopillia. In letzterer soll es Schäden an Häusern und an der Infrastruktur. Es werden keine Opfer gemeldet.