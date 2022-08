Ukraine-Krieg im Liveblog | Russland soll Atomkraftwerk vermint haben

Erster Lebensmittelfrachter verlässt ukrainischen Hafen Piwdennyj

12.21 Uhr: Im Rahmen des internationalen Getreideabkommens hat erstmals seit Kriegsbeginn wieder ein Frachtschiff den ukrainischen Hafen Piwdennyj verlassen. Die "Sacura" sei nun auf dem Weg nach Italien , teilte die ukrainische Regierung mit. Das Schiff fahre in einer Karawane mit dem Frachter "Arizona", der vom Hafen Tschornomorsk in Richtung Niederlande unterwegs sei. Insgesamt befinden sich demnach 60.000 Tonnen Agrarprodukte an Bord der Schiffe.

Damit werden nun alle drei in dem Abkommen erwähnten Häfen in der südukrainischen Großstadt Odessa und Umgebung wieder genutzt. Insgesamt sind bislang mindestens zehn Frachter ausgelaufen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar waren Agrarexporte über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert, Ende Juli unterzeichneten Russland und die Ukraine unter UN-Vermittlung jeweils getrennt mit der Türkei ein Abkommen, um Getreideausfuhren wieder zu ermöglichen.

Kiew: Schwere Kämpfe bei Bachmut und Awdijiwka

11.19 Uhr: In der ostukrainischen Provinz Donezk toben weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Östlich und südlich der Nachbarstädte Soledar und Bachmut seien russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Ebenso seien russische Vorstöße östlich von Siwersk und südwestlich der Stadt Awdijiwka gescheitert. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Russland: Betrieb von AKW Saporischschja nach Beschuss normal

Erster Getreidefrachter aus der Ukraine erreicht türkischen Zielhafen

9.57 Uhr: Erstmals seit Abschluss des internationalen Getreideabkommens hat ein Frachter mit Mais aus der Ukraine seinen Zielhafen in der Türkei erreicht. Das unter türkischer Flagge fahrende Schiff "Polarnet" sei am Montag in Kocaeli am Marmara-Meer angekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das mit 12.000 Tonnen beladene Schiff war am Freitag im Hafen Tschornomorsk gestartet. Bisher haben dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge zehn Getreideschiffe ukrainische Häfen verlassen. Der Frachter "Razoni" war am Montag vergangener Woche als erster mit dem Ziel Libanon aufgebrochen. Dessen Ankunft verzögert sich jedoch weiter.