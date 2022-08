Ukraine-Krieg: Was die westlichen Waffen Kiew bringen – und was nicht

Hauptproblem: Die zur Neige gehende Munition

Hauptproblem der ukrainischen Streitkräfte im Artilleriekrieg ist die zur Neige gehende Munition für ihre vorhandenen Waffen sowjetischer Bauart. "Es gibt sie einfach nicht mehr", sagt Brigadegeneral Dmytro Krassynlnykow dem Internetsender Hromadske.tv. In den vergangenen rund 30 Jahren seit der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung sei keine eigene Produktion aufgebaut worden. Auch deshalb sei die Lieferung westlicher Artilleriesysteme, die in Moskau regelmäßig für großen Unmut sorgen, jetzt so wichtig.