+ Ukraine-Krieg im Newsblog + | Russland wirft dem Westen Kriegsbeteiligung vor

Russland wirft dem Westen Kriegsbeteiligung vor

11.37 Uhr: Fast ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn hat Russland dem Westen eine weitreichende Beteiligung an ukrainischen Gegenoffensiven vorgeworfen. "Nicht nur die Koordinaten von Angriffszielen werden von westlichen Geheimdiensten bereitgestellt, sondern die Eingabe dieser Daten in Waffensysteme erfolgt unter der vollen Kontrolle westlicher Spezialisten", sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag auf der Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit der Agentur Interfax zufolge. Beweise dafür legte er nicht vor.

Mit diesen Aussagen befeuert Schoigu Russlands Propaganda im Krieg gegen die Ukraine. Seit Beginn des Einmarschs begleiten Desinformationen die Offensive des Kreml. Sicherheitsbehörden rechnen damit, dass die Falschaussagen weiter zunehmen werden.

Deutschland und Schweden sichern Ukraine weitere Hilfe zu

11.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz und die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson haben der Ukraine zugesichert, sie weiter mit Waffen zu versorgen. Scholz antwortet dabei bei einem Besuch in Stockholm nur indirekt auf die Frage, ob deutsche Waffen auch für die Rückeroberung der von Russland annektierten Krim verwendet werden können. Der SPD-Politiker sagt, man unterstütze die Ukraine mit Waffen, damit sie ihre territoriale Souveränität verteidigen könne. "Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, das ist wichtig für die Ukraine und Europa", sagt Andersson ihrerseits nach einem Treffen der beiden. "Solange der Krieg andauert, müssen wir standhaft bleiben."

London: Gefahr von See für Odessa großteils gebannt

9.29 Uhr: Die Gefahr einer Landung russischer Truppen in der ukrainischen Hafenstadt Odessa vom Meer aus ist nach Ansicht britischer Militärexperten weitgehend gebannt. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor, das am Dienstag veröffentlicht wurde. "Das bedeutet, die Ukraine kann Ressourcen verlegen, um die russischen Bodentruppen an anderen Orten unter Druck zu setzen", so das Fazit der Briten. Für eine sogenannte amphibische Landung von Truppen und Material mithilfe spezieller Schiffe ist kein Hafen nötig.

Die russischen Schiffe sind London zufolge nur noch eingeschränkt in der Lage, die Invasionsbemühungen Moskaus in der Ukraine effektiv zu unterstützen. Demnach nehmen sie eine "extrem defensive Haltung" ein. Abgesehen von den U-Booten blieben sie stets in Sichtweite der Küste der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Das stehe im Kontrast zu der erhöhten Aktivität russischer Schiffe in anderen Meeren in dieser Jahreszeit, so die Mitteilung.

Putin: Westen will Nato-System auf Asien-Pazifik ausweiten

9.21 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin wirft westlichen Ländern vor, ein "Nato-ähnliches System" auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten zu wollen. Die USA zögerten den Konflikt in der Ukraine heraus, sagt Putin bei seiner Begrüßungsansprache einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau. Bei dem Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan habe es sich um eine sorgfältig geplante Provokation gehandelt.

Erneut Explosionen auf der Krim – Munitionslager in Flammen

8.32 Uhr: Auf der russisch besetzten Krim explodierten erneut Einrichtungen der russischen Armee. Laut russischen Behörden ging ein Munitionslager im Norden der Halbinsel in Flammen auf. Auf Sozialen Medien zeigen Videos mehrere riesige Feuersäulen und Brände. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Nacht im Überblick