Ukraine-Krieg im Newsblog | Polen will Visa-Vergabe an Russen einschränken

Ukraine: Russische Kommandeure haben Hotspot Cherson verlassen

10 Uhr: Laut dem ukrainischen Gouverneur der Region Mykolajiw, Vitaliy Kim, haben russische Kommandeure ihre Kommandoposten am rechten Dnipro-Ufer verlassen und sich auf das linke Ufer des Flusses zurückgezogen. Das meldete unter anderem das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent". Hier lesen Sie mehr.

Ein russischer Transportwagen steht auf einer zerschossenen Brücke in Cherson. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev)

London: Kreml will weitere Truppen in Südukraine verlegen

8.20 Uhr: Das russische Militär will nach britischer Einschätzung seine Truppen im Süden der Ukraine verstärken. Dazu habe es sich in der vergangenen Woche wohl auf eine Umgruppierung von Einheiten fokussiert, teilt das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienstbericht auf Twitter mit. Im Osten starteten die von Russland unterstützten Separatisten-Truppen weiterhin vom Norden aus Angriffe auf die Regionalhauptstadt Donezk.

Dort liege der Vorort Pisky in der Nähe des Donezker Flughafens im Zentrum besonders schwerer Kämpfe. Russland versuche zudem, die Kontrolle über die Fernstraße M04 zu erlangen und damit über den Hauptzugang nach Donezk von Westen her. Das Dorf Pisky ist seit einiger Zeit schwer umkämpft. Russland hat erst am Samstag erneut erklärt, es vollständig eingenommen zu haben, was die Ukraine umgehend dementierte.

ISW: Russland verstärkt Angriffe im Donbass – um vom Süden abzulenken

5 Uhr: Die russische Armee intensiviert ihre Angriffe in der Ostukraine: In der Nähe des Ballungszentrums Slowjansk-Kramatorsk, östlich der Stadt Siversk sowie südlich der strategisch wichtigen Stadt Bachmut, wurden "beschränkte Schläge durch Bodentruppen" ausgeführt, schreibt die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).

Zerstörung in Bachmut: Eine Frau schiebt ihre Katze durch die Straße. (Quelle: IMAGO/Rick Mave)

Die Angriffe könnten dazu dienen, die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes abzulenken. In der Region Cherson führt die ukrainische Armee seit Monaten eine Gegenoffensive und konnte zuletzt einige Erfolge verzeichnen. Neben zurückeroberten Gebieten wurden zahlreiche Brücken und Eisenbahnlinien nahe der Großstadt Cherson zerstört. Damit wurden russische Nachschubwege empfindlich getroffen. Kiew hat angekündigt, "bis Ende des Jahres" die Stadt zurückerobern zu wollen.

Bürgermeister berichtet von Angriff auf Nikopol

3.40 Uhr: Der Bürgermeister von Nikopol, Yevhen Yevtushenko, berichtet auf seinem Telegramkanal, dass russische Truppen in der Nacht zum Sonntag das Feuer auf die Stadt eröffnet hätten. Weitere Details liegen bislang nicht vor. Die Großstadt liegt im Süden der Ukraine, westlich von Saporischschja.

Ukraine: Zwei russische Munitionsdepots zerstört