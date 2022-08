Haseloff bei bei Lanz: Größter Düngelmittelkonzern SKW hat Produktion eingestellt

Haseloff verkündet Produktionsstopp

Der Wegfall des lokalen Lieferanten führe laut Haseloff zu der absurden Situation, dass nun Düngemittel unter anderem aus Russland importiert werden muss. Russischer Dünger sei nämlich wegen seiner Bedeutung für die Nahrungsmittelproduktion von den Sanktionen des Westens ausgenommen. "Unsere Werke fliegen raus, während Putin Profit macht und an den hohen Düngemittelpreisen zusätzlich verdient", warnte Haseloff.

Für den CDU-Politiker könnte eine Besteuerung von Energiekrise-Profiten auch zur Stützung von Unternehmen wie SKW (einer Tochterfirma des Prager Unternehmens Agrofert) genutzt werden. "Das muss umverteilt werden", forderte der Christdemokrat. Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass Deutschland sich beim Abschied von Kohle und Atomkraft noch stärker von russischem Gas abhängig macht. Hier geriet er scharf mit der Journalistin Anne Hähnig aneinander.

Anne Hähnig: Umdeutung ist "unredlich"

"Es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte ich hier einen anderen Reiner Haseloff sitzen, als den, den ich bis Februar 2022 gekannt habe", monierte die Büroleiterin der "Zeit" in Leipzig . Sie warf dem Regierungschef aus Sachsen-Anhalt vor, nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 mit allen seinen ostdeutschen Amtskollegen ein Ende der Sanktionen und die Inbetriebnahme der Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert zu haben. Es sei "unredlich", dies nun umdeuten zu wollen.

"Ihre Partei, die Kanzlerin Ihrer Partei und auch Sie persönlich haben die Russlandpolitik der Regierung zu verantworten. Und diese Politik hat uns in die wahrscheinlich schlimmste Lage gebracht, in der die Bundesrepublik jemals war", sagte die Journalistin. "Da kann man sich doch nicht hinstellen und sagen: Das haben wir alles gewusst, wir haben Putin richtig eingeschätzt, aber leider ist das jetzt so."