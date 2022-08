Ukraine-Krieg im Blog | Betreiber: AKW Saporischschja vom Stromnetz abgekoppelt

Schoigu habe in dem Telefonat außerdem klargestellt, dass er die Entsendung einer Mission der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ins Atomkraftwerk für wichtig halte. Russland sei dazu bereit, der UN-Organisation die notwendige Unterstützung zum Erfolg der Mission bereitzustellen.

Der Leiter der IAEO, der Argentinier Rafael Grossi, erklärte am Donnerstag, sein Team sei "sehr kurz davor", Zugang zum von Russland kontrollierten Atomkraftwerk zu erhalten.

Russland gibt Angriff auf Bahnhof zu

12.37 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben den Bahnhof von Tschaplyne beschossen. Eine Rakete habe einen Waffentransportzug getroffen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach jüngsten ukrainischen Angaben wurden am Mittwoch bei einem russischen Angriff auf den Bahnhof und ein Wohngebiet in der Kleinstadt 25 Zivilisten getötet. Russland dementiert, Zivilisten ins Visier zu nehmen, gleichzeitig bezeichnet es aber Bahninfrastruktur als legitimes militärisches Ziel.

EU verurteilt russischen Angriff auf Zug in der Ukraine mit 25 Toten

12.30 Uhr: Die Europäische Union hat den russischen Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine mit mindestens 25 Toten scharf verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Donnerstag auf Twitter von einem "abscheulichen Angriff Russlands auf Zivilisten" am ukrainischen Unabhängigkeitstag. "Die Verantwortlichen für den russischen Raketenterror werden zur Rechenschaft gezogen", betonte er.

Der Bahnhof in Tschaplyne in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk war am Mittwochabend angegriffen worden. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben der ukrainischen Bahngesellschaft auf 25, darunter zwei Kinder. Der Angriff erfolgte genau sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.