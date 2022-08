Ukraine-Krieg im Newsblog | Selenskyj: Ukrainische Gegenoffensive auch im Osten

Militärexperten hatten eine Zunahme des Kampfgeschehens im Süden der Ukraine vorausgesagt, da es im ostukrainischen Donbass für keine der beiden Seiten Fortschritte gibt – und sowohl Russland als auch die Ukraine daher versuchen, vor dem Wintereinbruch im Süden voranzukommen.

Selenskyj: Ukrainische Gegenoffensive auch im Donbass

7 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine ukrainische Offensive auch im Osten des Landes bestätigt: "Aktives militärisches Vorgehen findet jetzt entlang der gesamten Frontlinie statt: im Süden, in der Region Charkiw, im Donbass", so der Präsident in seiner nächtlichen Video-Ansprache.

Die ukrainische Armeeführung hält sich mit konkreten Informationen zum Verlauf der Offensive bedeckt. Ob es sich um ein schlagkräftiges Vorrücken großer Truppenteile handelt oder ein vorsichtiges Abtasten möglicher Schwachstellen in den russischen Reihen, ist unklar. Experten halten Letzteres für eher möglich. Vor allem im Donbass ist die Front seit mehreren Wochen verhärtet. Weder russische noch ukrainische Truppen konnten zuletzt keine größeren Gebietsgewinne verbuchen.

Militärexperte hält ukrainische Offensive für Finte

6.39 Uhr: Oberst a.D. Ralph Thiele sieht in den am Montag gestarteten ukrainischen Angriffen in der Region Cherson eher ein "informationstaktisches Manöver" als eine Großoffensive. "Wenn man eine Offensive macht, dann spricht man nicht darüber, sondern versucht, den Gegner zu überraschen", so der Militärexperte zu "ntv".

Laut Thiele versuche die Ukraine damit zum einen, die eigenen Streitkräfte zu motivieren. Zum anderen wolle man westliche Medien füttern, um weitere Unterstützung sicherzustellen. Außerdem ziele die Ukraine darauf ab, Druck aus dem Donbass in der Ostukraine zu nehmen, indem russische Kräfte durch die Angriffe in den Süden umgelenkt werden.

Die Nacht im Überblick

5.07 Uhr: Experten der Internationalen Atombehörde IAEA sollen sich auf den Weg ins AKW Saporischschja machen. In Donezk meldet die Ukraine Angriffe auf eine Brücke. Russland öffnet einen Korridor für eigene Flugzeuge. Eine Zusammenfassung.

Ukraine: Haben erneut wichtige Brücke angegriffen

3.20 Uhr: Das ukrainische Einsatzkommando "Süd" berichtete in der Nacht zum Mittwoch auf Facebook, dass es bei Gefechten russische schwere Waffen zerstört habe. Dazu gehörten neun T-72-Panzer, drei Mehrfachraketenwerfer, eine Selbstfahrlafette, eine Haubitze sowie mehrere Fahrzeuge. Auch Munitionsdepots seien angegriffen worden. Die ukrainische Armee berichtete auch, dass sie vier russische Kontrollpunkte und vier Transportwege angegriffen habe, darunter zwei Mal die Antoniwsky-Brücke.

Russland öffnet im Süden Korridor für eigene Fluglinien

3.10 Uhr: Russische Fluglinien dürfen begrenzt wieder den seit Kriegsbeginn gesperrten Luftraum über Südrussland nutzen. Die staatliche Fluglinie teilte am Dienstag in Moskau mit, dadurch würden Flüge nach Sotschi am Schwarzen Meer wie in die Türkei um 20 bis 30 Minuten kürzer.

Als Russland am 24. Februar die Ukraine angriff, sperrte es weiträumig seinen Luftraum zum Nachbarland für zivile Flüge. Zehn Flughäfen der Region wie Rostow am Don oder Krasnodar sowie Simferopol auf der annektierten Halbinsel Krim wurden gesperrt. Offen blieb nur der Knotenpunkt Sotschi, zu dem die Flugzeuge einen großen Umweg fliegen mussten.