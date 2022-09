+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Ukraine meldet Geländegewinne im Osten

Ukraine kritisiert Währungsfonds

3 Uhr: Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat dem Internationalen Währungsfonds (IWF) mangelnde Unterstützung seines im Krieg befindlichen Landes vorgeworfen. Im Unterschied zu den USA und der Europäischen Union, die bei der Unterstützung der Ukraine führend seien, "beobachten wir beim IWF eine ziemlich passive Haltung", sagte Schmyhal am Samstag beim internationalen Forum Yalta European Strategy (YES) in Kiew .

Verteidigungsminister: Russland kann geschlagen werden – und wir werden es tun

0 Uhr: Nach Worten des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksiy Reznikow sei die militärische Strategie nicht nur, die russischen Truppen aus besetzten Gebieten zu vertreiben. Man wolle die Einheiten so weit wie möglich schwächen, um neue Angriffe unmöglich zu machen. Die ukrainische Nachrichtenseite Ukrinform zitiert den Minister, der auf dem internationalen Symposium YES gesprochen hatte: "Manchmal wollen wir, dass die Russen schnell wegrennen und unser Territorium befreien und in diese Orte dann einrücken. Unser Militär sagt auch, dass wir zuvor deren Geräte zerstören und Soldaten töten sollen, soviel wie möglich." Wenn man sie nur fliehen lassen würde, könnten sie sich umgruppieren und zurückkommen. "Unsere Aufgabe ist, die russische Armee durch Zerstörung zu schwächen."

Ukraine will Polen Kohle für den Winter liefern

Selenskyj: Seit Gegenoffensive 2.000 Quadratkilometer zurückerobert

21.24 Uhr: Im Rahmen ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge in den vergangenen zehn Tagen rund 2.000 Quadratkilometer in bislang von Russland besetzten Gebieten zurückerobert. In seiner Videoansprache dankte Selenskyj am Samstagabend allen Soldaten, die an Rückeroberungen im Charkiwer Gebiet im Osten der Ukraine beteiligt waren. Russlands Militär hatte früher am Tag einen Rückzug aus dieser Region bekanntgegeben. Die russische Armee habe mit der Flucht eine gute Entscheidung getroffen, sagte der ukrainische Staatschef: "Besatzer haben in der Ukraine keinen Platz und werden keinen haben."