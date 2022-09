+ Ukraine-Krieg im Blog + Bundeswehrverband warnt vor "Kannibalisierung"

Ukrainisches Militär: Mehrere Angriffe im Süden durchgeführt

4 Uhr: Nach Angaben des Militärkommandos Süd der ukrainischen Armee hätten russische Truppen am Freitag mehrere Angriffe durchgeführt: nahe des Dorfes Pravdyne und nahe der Hafenstadt Archangelsk. In beiden Fällen hätten ukrainische Einheiten zurückschlagen können. Auf die Stadt Kryworischschja habe es vier Luftangriffe gegeben. Die Angaben können nicht unabhängig bestätigt werden.

Agentur: Ersatzteile für AKW Saporischschja eingetroffen

3.30 Uhr: Das ukrainische Energieunternehmen Energoatom hat auf Telegram mitgeteilt, dass wichtige Ersatzteile für das Atomkraftwerk in Saporischschja in der Stadt Energodar eingetroffen seien. Die Lastwagen hätten russische Kontrollpunkte passieren dürfen. Das Material werde für die Reparatur beschädigter Stromleitungen und Aggregate des AKW Saporischschja benötigt.

Pentagon schickt moderne Nasams-Abwehrsysteme

1.05 Uhr: Die Ukraine erhält innerhalb von zwei Monaten die ersten zwei Nasams-Luftverteidigungssysteme. "Diese Luftverteidigungssysteme werden der Ukraine helfen, sich vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen – insbesondere vor Flugzeugen, Drohnen und Marschflugkörpern", sagte Pentagonsprecher General Patrick Ryder, bei einer Presskonferenz. Nasams sind Boden-Luft-Raketensysteme, die Ziele in Entfernungen von bis zu 180 Kilometern erkennen und treffen können.

Bundeswehrverband warnt vor Kannibalisierung

0.40 Uhr: In der Debatte über Panzerlieferungen an die Ukraine warnt der Deutsche Bundeswehrverband vor einer "Kannibalisierung unserer Truppe". "Wir verstehen den Wunsch der Ukraine nach schweren Waffen nur zu gut. Wir können uns vorstellen, beispielsweise Schützenpanzer aus den Beständen der Industrie abzugeben", sagte Verbandschef André Wüstner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Was aus unserer Sicht als Berufsverband allerdings nicht mehr geht, ist die Abgabe von Waffen und Munition der Bundeswehr. Jede einzelne Lieferung führt zu einer Schwächung der Bundeswehr."

Selenskyj fordert Reaktion auf Isjum

0 Uhr: Nach dem Fund Hunderter Leichen in der von der russischen Besatzung befreiten ostukrainischen Stadt Isjum hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew eine Reaktion der Weltgemeinschaft auf die Verbrechen Moskaus gefordert. Aktuell seien mehr als 440 Gräber in der Nähe von Isjum im befreiten Gebiet Charkiw gefunden worden. "Es ist zu früh, etwas über die Zahl der dort begrabenen Menschen zu sagen, die Ermittlungen dauern an", sagte Selenskyj in einer am Freitagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Freitag, 16. September

Rosneft prüft Klage gegen Entmachtung in Deutschland

22.23 Uhr: Der russische Ölkonzern Rosneft prüft rechtliche Schritte gegen seine Entmachtung in Deutschland. Die Treuhandverwaltung der deutschen Tochter durch Bund sei illegal, erklärt der russische Mehrheitseigentümer der PCK-Ölraffinerie in Schwedt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukraine: Über Tausend Menschen in Region Charkiw gefoltert und getötet

19.30 Uhr: In den von Russland besetzten Gebieten der Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 1.000 Menschen gefoltert und getötet worden. Die ukrainischen Behörden würden zudem in den kommenden Tagen die genaue Zahl der in einem Massengrab in der Stadt Isjum gefundenen Menschen bekannt geben, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez.

G7-Parlamentspräsidenten sichern Ukraine Unterstützung zu