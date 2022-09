+ Ukraine-Krieg im Blog + Kiew: Treffen von Putin und Selenskyj ergibt "derzeit keinen Sinn"

Der Gouverneur der Stadt, Oleh Syniehubov, sagte, die Ärzte hätten versucht, Patienten aus einem psychiatrischen Krankenhaus in dem Dorf zu evakuieren, als die russischen Streitkräfte das Gebiet "massiv beschossen" hätten. Zwei Patienten wurden verletzt, sagte er. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten und Panzer in der Region um Charkiw: Nahe der Grenze zu Russland wurde ein Dorf offenbar beschossen. (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Madiyevskyy)

Moskau verstärkt Angriffe mit Langstreckenraketen in der Ukraine

9.22 Uhr: Russland hat nach Angaben britischer Geheimdienste in den vergangenen sieben Tagen seine Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langstreckenraketen deutlich verstärkt. Dazu zähle etwa der Angriff auf einen Staudamm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih, hieß es am Sonntag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Diese Ziele böten keinen unmittelbaren militärischen Gewinn.

Es sei wahrscheinlich, dass Moskau angesichts der Rückschläge an der Frontlinie weiter verstärkt auf solche Angriffe setze, um die Moral des ukrainischen Volkes und seiner Regierung zu unterminieren.

Ukraine meldet mehrere Tote nach Angriff

8.36 Uhr: Bei Angriffen Russlands im Osten und Süden des Landes hat es nach ukrainischen Angaben mehrere Tote sowie Schäden an Gebäuden und Versorgungseinrichtungen gegeben. In Donezk seien im Verlauf des vergangenen Tages fünf Zivilisten getötet worden, teilt der Gouverneur der ostukrainischen Region am Sonntag mit. In Nikopol im Süden des Landes wurden laut den Regionalbehörden Gas- und Stromleitungen sowie mehrere Dutzend Häuser, darunter mehrstöckige Gebäude, beschädigt.

London: Russische Angriffe sollen demoralisieren

8.20 Uhr: Russland nimmt nach Einschätzung britischer Militärgeheimdienste seit rund einer Woche verstärkt zivile Infrastruktur in der Ukraine ins Visier. Ziel sei die Demoralisierung von Regierung und Bevölkerung, erklärt das britische Verteidigungsministerium in seiner täglichen Lageeinschätzung auf Twitter. Angesichts der Rückschläge an der Front verlege sich Russland verstärkt auf Einsätze, von denen es sich selbst keinen unmittelbaren militärischen Nutzen verspreche. Das Ministerium verwies auf Angriffe auf Anlagen für die Strom- und Trinkwasserversorgung.

Selenskyj wirft Moskau "Nazi"-Praktiken vor – die Nacht im Überblick

7.39 Uhr: Der ukrainische Präsident hat sich in einer Videobotschaft erneut an das Volk gewandt. In Isjum geht die Suche nach Beweisen für Kriegsverbrechen weiter. Die Ereignisse der Nacht lesen Sie hier.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw. (Quelle: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/dpa-bilder)