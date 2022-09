+ Ukraine-Krieg im Blog + Popdiva kritisiert Krieg – "kräftige Ohrfeige" für den Kreml

Pugatschowa gilt als Superstar in ihrer Heimat. Seit den 70er Jahren hat sie die Rock- und Popmusik in Russland geprägt. Ihr Erfolg hat den Untergang der Sowjetunion überdauert – sie war mit ihrer ständigen TV-Präsenz eine der schillerndsten Showgrößen Russlands und ihre Ehe mit dem 27 Jahre jüngeren Moderator und Komiker Maxim Galkin ein Dauerthema für die Boulevardmedien. Nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine reiste das Paar aus Russland nach Israel aus. Im Gegensatz zu Galkin, der in Israel die russische Führung kritisierte, hat sich Pugatschowa allerdings mit politischen Äußerungen bislang zurückgehalten.

Umso größer ist das Echo, das nun auf ihre harte Kriegskritik folgen könnte. Der Politologe Abbas Galljamow, einst Redenschreiber von Präsident Wladimir Putin, sprach von einer "kräftigen Ohrfeige" für den Kreml. "Wenn es im Land noch bedeutende Menschen gibt, über die Konsens herrscht, dann ist das natürlich Pugatschowa", schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. Sie habe Politik stets außen vor gelassen. "Ihre plötzliche Politisierung kann in der Gesellschaft das für die Obrigkeit so gefährliche Gefühl: "Jetzt reicht's" erzeugen", meinte er.

"Massiver Beschuss": Vier Sanitäter nahe Charkiw getötet

12.48 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf das Dorf Strilecha, etwa 40 Kilometer von Charkiw entfernt und nahe der russischen Grenze, sind offenbar vier Sanitäter getötet worden. Das berichtet das Nachrichtenmedium "Kyiv Independent".

Der Gouverneur der Stadt, Oleh Syniehubov, sagte, die Ärzte hätten versucht, Patienten aus einem psychiatrischen Krankenhaus in dem Dorf zu evakuieren, als die russischen Streitkräfte das Gebiet "massiv beschossen" hätten. Zwei Patienten wurden verletzt, sagte er. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten und Panzer in der Region um Charkiw: Nahe der Grenze zu Russland wurde ein Dorf offenbar beschossen. (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Madiyevskyy)

Moskau verstärkt Angriffe mit Langstreckenraketen in der Ukraine

9.22 Uhr: Russland hat nach Angaben britischer Geheimdienste in den vergangenen sieben Tagen seine Angriffe auf zivile ukrainische Ziele mit Langstreckenraketen deutlich verstärkt. Dazu zähle etwa der Angriff auf einen Staudamm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih, hieß es am Sonntag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Diese Ziele böten keinen unmittelbaren militärischen Gewinn.

Es sei wahrscheinlich, dass Moskau angesichts der Rückschläge an der Frontlinie weiter verstärkt auf solche Angriffe setze, um die Moral des ukrainischen Volkes und seiner Regierung zu unterminieren.

Ukraine meldet mehrere Tote nach Angriff