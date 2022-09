+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Berichte: "Putins Koch" verteidigt Anwerbung von Gefangenen

EU-Parlamentspräsidentin fordert von Deutschland Führungsstärke

4.10 Uhr: EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat die Bundesregierung ermuntert, Führungsstärke bei der Unterstützung der Ukraine zu zeigen. "Ich fordere von Deutschland, Führungsstärke zu zeigen", sagte Metsola der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). Die Ukraine brauche noch mehr Solidarität. Das sei schwierig und jedes Land habe seine eigenen Realitäten, räumte Metsola ein. Trotzdem fordere sie "Führungsstärke in Europa und Politiker, die die Führungsrolle ausfüllen". Dies geschehe seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor allem im Osten der EU.

"Die Staaten müssen gemeinsam handeln. Aber ich erlebe, dass die Staats- und Regierungschefs da pragmatisch sind", sagte Metsola.

Selenskyi meldet 3.800 Raketenangriffe seit Kriegsbeginn

4 Uhr: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits mehr als 3.800 verschiedene Raketen gegen sein Land eingesetzt. "Aber keine Rakete wird Russland seinem Ziel näher bringen. Es wird keine Unterwerfung der Ukraine geben.“ Statt dessen, si Selenskyj, würde jede russische Rakete Moskau mehr in die Isolation treiben

Medien: "Putins Koch" verteidigt Anwerben von Gefangenen

3 Uhr: Der als Koch von Kremlchef Wladimir Putin bekannte russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin hat russischen Medien zufolge den Einsatz von Gefangenen im Angriffskrieg gegen die Ukraine verteidigt. Wer nicht wolle, dass in dem Konflikt private militärische Firmen und Gefangene eingesetzt würden, der solle seine eigenen Kinder an die Front schicken, berichteten russische Medien unter Berufung auf Prigoschins Pressedienst am Donnerstag. "Entweder private militärische Firmen und Gefangene oder Eure Kinder – entscheidet selbst", meinte er. Sehen Sie hier unser Video zu dem Thema.

Klitschko nimmt Medienpreis für die Ukraine entgegen – Lob von Scholz

1 Uhr: Für seinen Mut und seine Standhaftigkeit gegen die russische Invasion ist das ukrainische Volk mit dem Medienpreis M100 ausgezeichnet worden. Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko nahm die Auszeichnung stellvertretend für seine Landsleute entgegen.

Donnerstag, 15. September

