"Heiße nicht Sahra Wagenknecht": Ralf Stegner rüffelt Markus Lanz

Mit diesem Argument ist der Politiker nach Ansicht der Russlandexpertin Liana Fix ein Stück weit der Kreml-Propaganda auf den Leim gegangen. Der Mythos der unbesiegbaren Atommacht sei von russischer Seite aufgebaut worden, stimme aber nicht. Die erfolgreiche Offensive der Ukraine habe gerade gezeigt, wie angeschlagen die russische Armee in Wahrheit sei. Die ukrainischen Soldaten hätten sich hingegen dank Waffen und Trainingseinheiten aus dem Westen immer mehr zu einer modernen, agilen Armee entwickelt. "Strukturell ist die ukrainische Armee einfach aus dem aufsteigenden Ast", urteilte die Politologin.

"Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass eine Atommacht keinen Krieg verlieren kann", meinte auch Lambsdorff und verwies auf die Niederlagen der USA in Vietnam oder in Afghanistan. Der ausgebildete Diplomat begrüßte es zwar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kürzlich wieder mit Putin telefoniert hat. Er lobte auch ausdrücklich den anschließenden Tweet des deutschen Regierungschefs mit Forderungen an den Aggressor: "Das war ganz klar."

Dass der Kreml in seinem Statement hingegen die Ukraine für zivile Opfer verantwortlich gemacht hat, stimmte Lambsdorff allerdings nicht gerade zuversichtlich, was eine Verhandlungslösung angeht: "Das ist so weit auseinander, dass ich den Versuch für ehrenwert halte, aber das waren zwei verschiedene Gespräche." Der FDP-Politiker sah sich bei "Markus Lanz" öfters in der Position, ausgerechnet gegenüber Stegner dessen Parteifreunde verteidigen zu müssen.

Stegner kritisiert Lambrecht

Stegner wandte sich zum Beispiel gegen eine Liberalisierung deutscher Rüstungsexporte, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht plant. "Ich finde das falsch", sagte er mit Blick auf mögliche Lieferungen in Krisengebiete und an Diktatoren. "Das hat Frau Lambrecht auch nicht gesagt", warf Lambsdorff ein. Stegner bekräftigte aber: "Es darf nicht so weit gehen, dass wir Waffen nach Saudi-Arabien liefern, dass wir nach Ägypten liefern. Das kann doch nicht richtig sein, das zu tun."

Auch mit seiner Ablehnung einer militärischen Führungsrolle Deutschlands ging Stegner auf Konfrontationskurs zur Verteidigungsministerin. Die hatte kürzlich in einer Grundsatzrede die Bereitschaft der Bundesrepublik erklärt, mehr Verantwortung für den Schutz der Friedensordnung zu übernehmen.