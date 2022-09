Ukraine-News: Ukraine meldet weiteren Vormarsch in Luhansk

Selenskyj: Ukraine muss mit Geschwindigkeit vorangehen

00.40 Uhr: Die Ukraine will sich darauf konzentrieren, in den zurückeroberten Gebieten schnell voranzukommen. Dies kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht an. Die ukrainischen Truppen müssten sich weiterhin schnell bewegen, das normale Leben schnell wiederhergestellt werden. "Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Ukraine auf allen Ebenen – Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft, Diplomatie – erfüllt werden", sagte Selenskyj.

Er deutete zudem an, dass er am Mittwoch in einer Videoansprache vor den Vereinten Nationen auch die Beschleunigung von Waffenlieferungen und Hilfsleistungen anderer Länder fordern werde.

Dienstag, 20. September

Europaminister beraten über Rechtsstaat und Sanktionen gegen Russland

20.30 Uhr: Die Europaminister der EU-Länder beraten am Dienstag in Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten (ab 10.00 Uhr). Grundlage ist ein Bericht der EU-Kommission vom Juli, der vor allem Ungarn und Polen gravierende Defizite attestiert. Im Fall Ungarn schlägt die Kommission eine Kürzung der EU-Hilfen um 7,5 Milliarden Euro vor. Ein Beschluss wird bei dem Ministertreffen noch nicht erwartet.

Daneben geht es auch um eine mögliche Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich kürzlich auf europäischer Ebene für eine Preisobergrenze für russische Öllieferungen ausgesprochen. Einen solchen Preisdeckel planen auch die sieben großen Industrieländer (G7).

Gouverneur: Bisher 146 Leichen nahe Isjum exhumiert

18.51 Uhr: Aus den Gräbern nahe der ukrainischen Stadt Isjum sind der örtlichen Regierung zufolge bisher 146 Leichen exhumiert worden. "Einige der Toten weisen Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf. Es gibt Leichen mit gefesselten Händen und Spuren von Folter", schreibt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, auf Telegram. Zudem habe man die Leichen von zwei Kindern gefunden.

Anwohnern zufolge kamen manche der begrabenen Menschen bei einem russischen Luftangriff ums Leben. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden am Stadtrand von Isjum vermutlich insgesamt 450 Leichen begraben. Der Kreml weist die Anschuldigungen der Ukraine zurück.

Biden nennt Bedingung für Sieg der Ukraine

17 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist überzeugt davon, dass die Ukraine den von Russland begonnenen Krieg gewinnen wird. "Sie werden Russland besiegen", sagte Biden in einem Interview der CBS-Sendung "60 Minutes". Ein Sieg der Ukraine könne nur festgestellt werden, wenn die russischen Truppen vom gesamten ukrainischen Territorium vertrieben seien, und die Vereinigten Staaten würden die Ukraine dabei "so lange es dauert, unterstützen", sagte Biden weiter. Im Übrigen habe sich gezeigt, dass Russland militärisch "nicht so kompetent und fähig ist, wie es viele gedacht haben".

Joe Biden ist überzeugt: "Sie werden Russland besiegen." (Quelle: Evan Vucci)

Luhansker Separatisten planen Referendum über Angliederung an Russland