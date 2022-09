Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Kampfpanzer-Lieferung an Ukraine

Deutschland vereinbart mit Slowenien Ringtausch für Panzerlieferung

17.45 Uhr: Slowenien und Deutschland haben sich auf einen Ringtausch zur Lieferung von Panzern an die Ukraine geeinigt. Wie Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag erklärte, gibt Slowenien 28 Kampfpanzer sowjetischer Bauart vom Typ M-55S an die Ukraine ab. Im Gegenzug erhalte Slowenien von deutscher Seite 40 Militärlastwagen aus Industriebeständen: 35 schwere Militärtransporter und fünf Tanklastwagen.

Scholz: "Scheinreferenden" werden "nicht akzeptiert"

17.20 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten Abstimmungen in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk über einen Beitritt zu Russland für völkerrechtswidrig erklärt. Es sei "ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat", sagte er am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.