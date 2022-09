Lanz greift Wagenknecht an: "Sie sind das perfekte Opfer russischer Propaganda."

Lauterbach entsetzt über Wagenknecht

Dann kam Lanz zur Pipeline nach Russland und gab folgendes Szenario vor. "Putin sagt: Wenn ihr Nord Stream 2 aufmacht, dann schick ich Gas durch. Was würden Sie machen?" Wagenknecht musste nicht lange überlegen. "Ja, da wären wir ja bescheuert, wenn wir das nicht aufmachen würden. Wenn das die einzige Bedingung ist dafür, dass wieder Gas fließt, dass wir diese Leitung öffnen – ja, wieso denn dann nicht?"

Dass Lauterbach Wagenknecht in die Nähe der AfD rückte, war an diesem Abend vielleicht kein Zufall. Denn in einer seltenen Kampfprogrammierung saß am Dienstag im Ersten bei "Sandra Maischberger" die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel.

Die zwei kontrovers diskutierten Spitzenpolitikerinnen vom entgegengesetzten politischen Spektrum sorgten dafür, dass beide öffentlich-rechtlichen Talkshows in den weltweiten Trends von Twitter auftauchten, mit ein wenig Unterstützung von Jan Böhmermann.

Apropos "umstritten": "Natürlich bin ich noch in der Linkspartei", musste Wagenknecht zu Beginn von "Markus Lanz" erst mal klarstellen. Sie hatte in der Maske noch per Videokonferenz an der Krisensitzung ihrer Fraktion teilgenommen. Auch dort hatte es Kritik an ihrer Rede im Bundestag gegeben, in der sie der Regierung vorgeworfen hatte, einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschlands wichtigsten Energielieferanten vom Zaun gebrochen zu haben. "Wissen Sie, wie das klingt?", meinte Lanz. "Putin hat den Krieg angezettelt, aber das, was wir machen, ist auch Krieg."

Wagenknecht verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine als Verbrechen. "Ich habe keine Sympathien für das russische System", betonte die Linken-Politikerin. Aber: "Wir helfen der Ukraine nicht, indem wir unsere Wirtschaft ruinieren." Wagenknecht bezeichnete die Ampelkoalition als "Dilettantenstadl": "Unsere Regierung macht einen Schritt nach dem nächsten, der nicht Putin schadet, sondern die Menschen hier arm macht."