Newsblog zum russischen Angriffskrieg Taurus-Lieferungen: Kiew lässt nicht locker Aktualisiert am 24.01.2024 - 10:53 Uhr Ukraine-Krieg: Bereits vor einigen Wochen wurden ukrainische und russische Truppen von Mäusen und Ratten heimgesucht.

Deutschland liefert der Ukraine sechs Hubschrauber. Der slowakische Regierungschef überrascht mit einer Aussage. Alle Informationen im Newsblog.

Russisches Militärflugzeug stürzt in Grenzregion ab

10.32 Uhr: Ein Transportflugzeug des russischen Militärs ist in der südrussischen Region Belgorod abgestürzt. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post" unter Berufung auf russische Telegramkanäle. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über die Absturzursache des Flugzeugs vom Typ Iljuschin Il-76. Beobachter vermuten, dass es sich um einen Abschuss durch ukrainische Flugabwehrsysteme handeln könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kiew lässt mit Bitten nach Taurus-Marschflugkörpern nicht locker

10.21 Uhr: Die ukrainische Regierung ist eigenen Angaben nach weiter im Gespräch mit der Bundesregierung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Dies sagt Außenminister Dmytro Kuleba in einem Interview von "Bild", Welt.tv und Politico. Er versichert erneut, dass die Ukraine das Waffensystem nicht benötige, um russisches Territorium anzugreifen, sondern um die russische militärische Infrastruktur auf dem von Moskau besetzten ukrainischen Gebiet zu zerstören. "Wir brauchen keinen Taurus, um Moskau anzugreifen", betont er.

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt die Lieferung dieser Waffe bislang ab. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der Beschuss russischen Territoriums mit den deutschen Raketen zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führt und Deutschland mit hineingezogen wird. Diesen Ängsten trat Kuleba mit seiner Äußerung nun noch einmal entgegen.

Im Bundestag lehnte die Ampelkoalition vergangene Woche einen Antrag auf Lieferung der Taurus an die Ukraine ab, weil er von der CDU kam. Dabei sind viele Abgeordnete insbesondere von Grünen und FDP eigentlich für eine Lieferung.

Russland beschießt fünf Gemeinden in Sumy

09.07 Uhr: 28 Mal beschossen russische Streitkräfte am Dienstag das Gebiet Sumy und nahmen fünf Gemeinden entlang der Grenze ins Visier. Das berichtet die Militärverwaltung der Region. Den ganzen Tag über soll Russland die Grenzgemeinden mit Mörsern, Artillerie, Drohnen und Granatwerfern beschossen haben. 158 Explosionen seien laut Militärverwaltung registriert worden. Wie "Kyiv Independent" berichtet, seien keine Verletzten oder Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden.

Fico: Gibt keine russischen Angriffe auf Kiew

0.30 Uhr: Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew bestritten. Auf die Frage von Journalisten, warum er sich am Mittwoch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in der Stadt Uschhorod an der Grenze zur Slowakei treffe und nicht in Kiew, betonte Fico, dies habe nichts mit Sicherheitsbedenken wegen der russischen Invasion der Ukraine zu tun.

"Glauben Sie wirklich, dass in Kiew Krieg herrscht? Das kann nicht Ihr Ernst sein", sagte der linkspopulistische Politiker, der nach seinem Treffen mit Schmyhal zum Antrittsbesuch nach Berlin weiterreist, bei dem er auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen wird.

Fico fügte hinzu: "Gehen Sie hin und Sie werden feststellen, dass in dieser Stadt normales Leben herrscht, ein absolut normales Leben". Zuvor waren Kiew und andere ukrainische Städte erneut einer Welle russischer Raketenangriffe ausgesetzt, bei denen nach Behördenangaben allein in der Hauptstadt über 20 Menschen verletzt wurden und Fahrzeuge und Gebäude in Brand gerieten.

Dienstag, 23. Januar 2024

Kuleba kritisiert westliche Rüstungsproduktion