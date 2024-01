Neuer Sternentyp in der Milchstraße

Newsblog zum russischen Angriffskrieg London: 220 Angriffe auf russische Einberufungsämter Von dpa , afp , Reuters , csi , mam , cc , sic , ts , te , das , lim , cck , bm Aktualisiert am 28.01.2024 - 15:51 Uhr Lesedauer: 66 Min. Ein russischer Freiwilliger in einem Einberufungsamt: Seit Beginn des Krieges gab es viele Angriffe auf die Militäreinrichtungen. (Quelle: Sergei Karpukhin/imago images) News folgen

220 Angriffe auf russische Einberufungsämter hat es seit Kriegsbeginn gegeben. In der Ukraine sollen 100.000 Granaten unterschlagen worden sein. Alle Informationen im Newsblog.

London: Viele Angriffe auf russische Einberufungsämter

15.41 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat es mindestens 220 Angriffe auf russische Einberufungsämter gegeben. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Bericht. Insbesondere in den vergangenen sechs Monaten hätten sich die Zahl der Angriffe mehr als verdoppelt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Sergei Naryschkin, der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, beschuldigt den Westen, hinter den Angriffen zu stecken. London vermutet allerdings eine steigende Unzufriedenheit in Russland im Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine. Verdächtige, die Einberufungsämter angegriffen haben sollen, wurden in Russland wegen Verrat und Terrorsimus angeklagt, schreibt das Verteidigungsministerium weiter.

Selenskyj sieht weiter internationale Unterstützung für Kiew

14.38 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht trotz der aktuellen Probleme bei den Waffenlieferungen keine Kriegsmüdigkeit bei den internationalen Partnern seines Landes. "Trotz verschiedener Herausforderungen und vieler Schwierigkeiten ist es der Ukraine gelungen, die internationale Aufmerksamkeit für unseren, den ukrainischen Unabhängigkeitskampf zu bewahren", sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Bei einer Bilanz des vergangenen Monats hob er besonders das Sicherheitsabkommen mit Großbritannien als Erfolg hervor.

Das Abkommen hatte Selenskyj vor zwei Wochen mit dem britischen Premier Rishi Sunak bei dessen Besuch in Kiew unterzeichnet. Diese Vereinbarung sei nun Vorbild für Sicherheitsabkommen mit anderen Ländern, die in Arbeit seien, sagte der ukrainische Staatschef. Auch mit Polen sei eine Annäherung gelungen. Zuletzt hatte es zwischen den beiden Nachbarn Streit um die Agrarexporte der Ukraine gegeben.

Auch bei den internationalen Rüstungshilfen sprach Selenskyj von einer "guten Dynamik". Allerdings hob er die Bedeutung der USA als bislang wichtigstem militärischen Unterstützer bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg hervor. Mit Ungeduld warte Kiew auf die Entscheidung in Washington – "sie ist von entscheidender Bedeutung", mahnte er. In den USA lähmt ein innenpolitischer Streit zwischen Demokraten und Republikanern weitere Hilfen für die Ukraine. Kiew ist durch die zuletzt ins Stocken geratenen Waffenhilfen militärisch in die Defensive geraten. Korruption bei ukrainischen Waffenlieferungen aufgedeckt

Korruption bei ukrainischem Granatenkauf aufgedeckt

4.10 Uhr: Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU hat ein Korruptionssystem beim Kauf von Waffen durch das ukrainische Militär im Gegenwert von etwa 40 Millionen Dollar aufgedeckt. "Den Ermittlungen zufolge sind ehemalige und derzeitige hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums und Leiter von Tochterunternehmen an der Veruntreuung beteiligt", erklärte der SBU am Samstag (Ortszeit). Eine Untersuchung habe "Beamte des Verteidigungsministeriums und Manager des Waffenlieferanten Lviv Arsenal entlarvt." Bei der Unterschlagung gehe es um den Kauf von 100.000 Mörsergranaten für das Militär, heißt es in der Erklärung.

Dem SBU zufolge wurde im August 2022, sechs Monate nach Kriegsbeginn, ein Vertrag mit Lviv Arsenal über die Anschaffung der Granaten abgeschlossen. Die Zahlung erfolgte im Voraus, wobei einige Mittel ins Ausland überwiesen worden seien. Der Mitteilung zufolge wurden jedoch nie Waffen geliefert. Gegen fünf Personen sowohl im Ministerium als auch beim Waffenlieferanten seien "Verdachtsmitteilungen" – die erste Stufe eines ukrainischen Gerichtsverfahrens – ergangen. Ein Verdächtiger sei bei dem Versuch, die ukrainische Grenze zu überqueren, festgenommen worden.

Raketenangriff auf ukrainisches Industriegelände