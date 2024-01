Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russland: Nato-Übung Rückfall in Kalten Krieg Von dpa , afp , Reuters , csi , mam , cc , sic , ts , te , das , lim , cck Aktualisiert am 21.01.2024 - 07:48 Uhr Lesedauer: 38 Min. Bundeswehrsoldat auf einer Militärparade in Litauen: Russland hat die angekündigte Großübung der Nato an der Ostflanke kritisiert. (Quelle: Yauhen Yerchak/imago images) News folgen

Lettlands Armeechef will die Nato in der Ostsee. Die russischen Streitkräfte scheitern wohl daran, die Ukrainer am Dnipro zu vertreiben. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Acht Tote nach Beschuss in Donezk

9.42 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Donezk sind nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden acht Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet worden. Die ukrainischen Streitkräfte hätten ein belebtes Viertel beschossen, in dem sich Geschäfte und ein Markt befänden, teilt der von Russland eingesetzte Bürgermeister, wie Alexej Kulemsin, mit.

Russland: Nato-Übung Rückfall in Kalten Krieg

7.34 Uhr: Russland hat das in der kommenden Woche beginnende Nato-Großmanöver als endgültigen Rückfall des transatlantischen Militärbündnisses in die Zeiten des Kalten Krieges kritisiert. Eine Übung dieses Ausmaßes markiere die endgültige und unwiderrufliche Rückkehr der Nato zu den Schemata des Kalten Krieges, als der militärische Planungsprozess, die Ressourcen und die Infrastruktur auf eine Konfrontation mit Russland vorbereitet worden seien, sagt Vizeaußenminister Alexander Gruschko der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. Das Manöver sei ein weiteres Element des hybriden Krieges, den "der Westen gegen Russland entfesselt" habe.

Die Nato startet kommende Woche ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten. An der bis Mai laufenden Übung "Steadfast Defender 2024" sollen rund 90.000 Soldaten teilnehmen. Ziel ist es den Angaben zufolge, die Verlegung von US-Soldaten zur Unterstützung europäischer Truppen in an Russland angrenzenden Ländern und an der Nato-Ostflanke im Fall eines Konflikts mit einem ähnlich starken Gegner zu üben.

Die Nato hat Russland bei der Ankündigung des Manövers nicht namentlich erwähnt. Im zentralen Strategie-Papier der Allianz wird jedoch Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit der Nato-Länder genannt. Die russische Führung hat seit Beginn der Ukraine-Invasion wiederholt den Vorwurf erhoben, dass der "kollektive Westen", einen "hybriden Krieg" gegen Russland führe, indem er die Ukraine durch finanzielle und militärische Hilfe unterstütze.

Brand im Hafen von Leningrad

5.15 Uhr: Ein Terminal auf dem Gelände des russischen Erdgasproduzenten Novatek im Gebiet Leningrad, dem Umland von St. Petersburg, ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Verletzte habe es durch das Feuer im Ostseehafen Ust-Luga nicht gegeben, das Personal sei evakuiert worden, sagte der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, laut Nachrichtenagentur Tass am Sonntag. Im Bezirk Kingisepp sei höchste Alarmbereitschaft ausgerufen worden. Ein Grund für den Brand wurde nicht genannt. Ust-Luga liegt nahe der Grenze zum Nato-Mitglied Estland.

Das ukrainische Onlinemedium "Ukrainska Prawda" veröffentlichte auf der Plattform X (vormals Twitter) Videos, auf denen die in Brand geratene Gasanlage zu sehen sein soll. In den Aufnahmen ist zu erkennen, wie Flammen hoch in den nächtlichen Himmel schlagen. In der Nacht zum 21. Januar sei in einem der Terminals des russischen Seehafens ein Feuer ausgebrochen, hieß es.

Erst in der vergangenen Woche war laut russischem Verteidigungsministerium im Gebiet von St. Petersburg eine Drohne aus der Ukraine abgefangen worden. Sie soll keinen Schaden angerichtet haben.

Lettlands Armeechef: Nato soll unverzüglich Kontrolle über Ostsee übernehmen