Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ex-Diplomat Heusgen: "An Minsker Abkommen orientieren" Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 08.02.2024 - 01:55 Uhr Lesedauer: 15 Min. Der frühere außenpolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel: Christoph Heusgen (Archivbild). Er setzt auf eine Verhandlungslösung in der Ukraine. (Quelle: Jörg Carstensen/dpa/dpa-bilder) News folgen

Der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, schlägt eine Verhandlungslösung vor. Selenskyj will das russisches Vermögen. Alle Informationen im Newsblog.

Heusgen für Verhandlungen: "An Minsker Abkommen orientieren"

1.35 Uhr: Für ein Ende des Ukraine-Kriegs setzt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, auf eine Verhandlungslösung - auch in Anlehnung an das gescheiterte Minsker Abkommen. "Es darf nicht so ausgehen wie im Ersten Weltkrieg mit Hunderttausenden von Toten. Es ist deshalb richtig, dass man überlegt, wie man zu einer Verhandlungslösung kommt", sagte der langjährige außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel der Funke Mediengruppe (Donnerstag). "Und ich denke, man kann sich dabei durchaus am Minsker Abkommen orientieren."

Heusgen, der die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel beriet und UN-Botschafter war, verwies auf Aussagen des ukrainischen Oberkommandierenden der Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, wonach es an der Front ein Patt wie an der Westfront im Ersten Weltkrieg gebe.

Das Minsker Abkommen wurde 2014 geschlossen und hatte sowohl einen Waffenstillstand zum Inhalt als auch die Selbstverwaltung von Donezk und Luhansk. Angela Merkel war damals eine Vermittlerin. In der Ukraine wird das Abkommen sehr kritisch gesehen.

Chef der Atombehörde: Saporischschja "relativ stabil"

1.50 Uhr: Der Chef der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, begrüßt den Rückgang der Kampfhandlungen um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. "Die physische Integrität der Anlage ist relativ stabil", sagt Grossi in einem auf der IAEA-Webseite veröffentlichten Video."Es gab weniger direkte Angriffe oder Beschuss in der Umgebung der Anlage, was eine positive Entwicklung ist, auch wenn wir dies mit großer Vorsicht betrachten."

Grossi sagte, er habe bei seinem Besuch des Atomkraftwerks am Mittwoch auch die für die Kühlung wichtigen neugebohrten Brunnen inspiziert und über die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal gesprochen. Grossi wurde bei seinem Besuch von russischen Soldaten begleitet.

Selenskyj will eingefrorenes russisches Vermögen haben

22.11 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Übertragung aller eingefrorenen russischen Vermögenswerte an sein angegriffenes Land gefordert. "Alles sollte beschlagnahmt und für die Terrorabwehr verwendet werden", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine arbeite mit ihren Partnern energisch daran, dass eine Entscheidung über russische Vermögenswerte getroffen wird.

Der Präsident besprach dieses Thema auch mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, der Kiew am Mittwoch besuchte. "Wir brauchen wirklich eine einheitliche und starke Entscheidung", sagte Selenskyj. "Eine Entscheidung, die beweist, dass wir gemeinsam das Völkerrecht achten und keine Rücksicht auf den terroristischen Staat nehmen."

Russische Raketen treffen Wasserleitungen und Gasnetz

11.22 Uhr: Russland hat mit neuen massiven Luftangriffen auf die Ukraine schwere Zerstörungen in dem Land verursacht. Auch in der Hauptstadt Kiew herrschte am Mittwochmorgen Luftalarm, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Bislang gebe es vier Tote, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den "Terrorangriff" Russlands gegen sechs Regionen des Landes und kündigte Vergeltung an. Er teilte mit, dass es in Kiew Berichte über zwei Tote gebe; es könnten auch noch Menschen verschüttet sein.

In der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine meldeten die Behörden Zerstörungen an Gebäuden sowie Verletzte durch die russischen Raketenangriffe. Bürgermeister Olexander Senkewytsch teilte bei Telegram mit, dass ein Verletzter im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben sei.

Auch Wasserleitungen und das Gasnetz seien durch die feindlichen Attacken beschädigt worden, sagte Senkewytsch, der zudem Bilder von den Zerstörungen veröffentlichte. 20 Wohnhäuser seien ohne Dächer.

Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte