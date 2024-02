Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ukrainischer Oberbefehlshaber: Lage ist "äußerst schwierig" Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 14.02.2024 - 19:40 Uhr Lesedauer: 12 Min. Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj (r) neben Selenskyj (m) (Archivbild): Laut ihm ist die russische Armee personell überlegen. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Deutschland erreicht einen Rekordwert bei seinen Verteidigungsausgaben. Estland warnt vor einer russischen Konfrontation. Alle Informationen im Newsblog.

Berlin und Paris bilden Koalition zur Verteidigung der Ukraine

18.33 Uhr: Die Ukraine soll über ein von Deutschland und Frankreich geführtes Bündnis noch bessere Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung erhalten. Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein französischer Kollege Sébastien Lecornu unterschreiben am Rande eines Treffens bei der Nato Gründungsdokumente für eine sogenannte Fähigkeitskoalition. Sie soll langfristig eine effiziente und bedarfsorientierte Unterstützung für die Ukraine im Bereich der bodengestützten Luftverteidigung sicherstellen.

Nach der Soforthilfe gehe es jetzt um die "Langzeitfähigkeiten", erklärt Pistorius in Brüssel. Die Luftverteidigung sei eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der ukrainischen Streitkräfte in deren Kampf gegen den russischen Aggressor. Neben dem Bündnis für die Luftverteidigung wird Deutschland Pistorius zufolge auch eine geplante Koalition für gepanzerte Gefechtsfahrzeuge mitleiten. Dies allerdings nicht an der Seite von Frankreich, sondern an der von Polen. Darüber hinaus will Deutschland auch bei Bündnissen für Artillerie, maritime Sicherheit, Entminung und Drohnen mitmachen.

Zum Ausbau der Produktion für Artilleriemunition in Deutschland sagt Pistorius: "Ich kann sagen, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich etwa das Drei- bis Vierfache an Artilleriemunition an die Ukraine liefern werden als im Jahr 2023". Konkrete Zahlen nennt er allerdings nicht.

Ukraine meldet Tote nach russischem Raketenangriff auf Charkiw

18.30 Uhr: Beim Einschlag einer russischen Rakete in der Region Charkiw sind nach Angaben der ukrainischen Polizei zwei Menschen getötet und mindestens vier verletzt worden. Möglicherweise seien vier weitere Personen noch unter den Trümmern des Wohngebäudes begraben, heißt es. Der Angriff auf das Dorf Welykj Burluk sei vermutlich mit einer S-300-Rakete ausgeführt worden. Eine Stellungnahme Russlands liegt nicht vor.

"Sie haben ein zweigeschossiges Wohnhaus getroffen und noch eins daneben", schreibt der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, auf seinem Telegram-Kanal. Der Katastrophenschutz sei im Einsatz. Unter den Trümmern seien noch weitere Personen, so der Gouverneur. Er spricht zunächst nur von mehreren Verletzten.

Nach Angaben Synjehubows wurde der Beschuss kurz nach 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) mit umfunktionierten Flugabwehrraketen vom Typ S-300 geführt. Russland setzt diese Raketen in seinem Angriffskrieg häufig gegen Bodenziele im Nachbarland ein. Welykyj Burluk ist eine kleine Stadt im Osten des Gebiets Charkiw. Die Grenze zu Russland ist im Norden weniger als 30 Kilometer entfernt. Die Frontlinie im Osten verläuft noch näher.

Pistorius zu Munitionslieferung an die Ukraine: "Werden die Kapazitäten weiter hochfahren"

15.25 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt der Ukraine die Lieferung von deutlich mehr Munition zu. Für das laufende Jahr stünden allein für Munition 3,5 Milliarden Euro im Wehretat bereit, sagt Pistorius vor einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Deutschland werde der Ukraine 2024 voraussichtlich das "Drei- bis Vierfache" an Artillerie-Munition liefern im Vergleich zu 2023. "Wir werden die Kapazitäten weiter hochfahren", sagt der SPD-Politiker und betont: "Der Krieg in der Ukraine wird am Ende auch am Fließband in den Produktionsländern der Welt entschieden."

Ukrainischer Oberbefehlshaber spricht von "äußerst schwieriger" Lage

15.24 Uhr: Der neue ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow haben Frontabschnitte bei Awdijiwka und Kupjansk in der Ostukraine inspiziert. "Die operative Lage ist äußerst schwierig und angespannt", schreibt Syrskyj bei Telegram. Personell seien die russischen Truppen überlegen. Zudem setze die russische Luftwaffe massiv Lenkbomben ein und ukrainische Positionen würden ständig von der russischen Artillerie beschossen, erklärt er. Syrskyj zufolge führt Kiew Reserven zur Verstärkung der eigenen Truppen heran.