Ein Mann hat die russische Botschaft in Moldau mit Brandsätzen attackiert. Ukrainische Drohnen greifen den Moskauer Flughafen Domodedowo an. Mehr Informationen im Newsblog.

Brandanschlag auf russische Botschaft in Moldau

11.56 Uhr: In der Republik Moldau ist ein Brandanschlag auf die russische Botschaft verübt worden, in der am Sonntag für dort lebende Russen die Stimmabgabe zur russischen Präsidentschaftswahl stattfand. Ein Mann warf zwei Benzinbomben in den Hof der Botschaft in der Hauptstadt Chișinău.