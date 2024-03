Newsblog zum russischen Angriffskrieg Mehrere Explosionen in Kiew: Wohnhaus beschädigt Von dpa , reuters , afp , JAF Aktualisiert am 25.03.2024 - 11:20 Uhr Lesedauer: 3 Min. Haus in Kiew eingestürzt: Ersthelfer begutachten nach einem russischen Luftangriff die Schäden. (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa) Kopiert News folgen

Russland hat Kiew erneut mit Raketen angegriffen. Nancy Faeser warnt vor wachsenden Gefahren durch Moskaus hybride Kriegsführung. Mehr Informationen im Newsblog.

Behörden: Zwei Verletzte in Kiew

11.09 Uhr: Bei den neuen russischen Angriffen auf Kiew hat es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko vier Verletzte gegeben, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Ein dreigeschossiges Gebäude im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt sei von herabfallenden Trümmerteilen schwer beschädigt worden, teilt die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch in drei anderen Stadtteilen seien Raketentrümmer abgestürzt.

Zwei ballistische Raketen seien über Kiew abgeschossen worden, erklärt die ukrainische Luftwaffe. Der US-Botschafterin Bridget Brink zufolge griff Russland mit Hyperschallraketen an. "In den letzten fünf Tagen hat Russland Hunderte von Raketen und Drohnen gegen einen souveränen Staat eingesetzt", sagte sie.

Mehrere Explosionen in Hauptstadt Kiew: Wohnhaus beschädigt

10.18 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach ukrainischen Angaben ein Wohnhaus beschädigt worden. Nach ersten Informationen sei ein Gebäude im zentralen Stadtteil Petschersky beschädigt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung in Kiew, Serhij Popko, mit. Zunächst gab es keine Informationen über mögliche Opfer.

Mindestens fünf Explosionen waren gegen 10.30 Uhr in Kiew zu hören. Kurz zuvor habe es Luftalarm gegeben, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. "Explosionen in Kiew. Begeben Sie sich sofort in Schutzräume", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko in Onlinediensten. Rettungskräfte seien in drei Stadtbezirke unterwegs, ergänzte er.

Stromausfall in Odessa nach Drohnenangriff

8.16 Uhr: In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung zusammengebrochen, wie der lokale Versorger DTEK mitteilt. "Um die Belastung der Netzwerke zu verringern, wird heute kein Strom in die städtischen Leitungen eingespeist, auch der Strom für Industrieanlagen wird verringert", kündigt DTEK auf Telegram an.

Erste Reparaturen sind erfolgreich, zwei Stadtviertel werden wieder mit Strom versorgt. Die Stadtverwaltung erklärt, Odessa sei in mehreren Wellen von russischen Drohnen angegriffen worden. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten ein Feuer in einer Einrichtung des Stromversorgers ausgelöst, das gelöscht worden sei.

Faeser warnt vor Bedrohung von Wahlen durch Russland

3 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor wachsenden Gefahren durch die hybride Kriegsführung Russlands gewarnt. "Wir erleben hier tatsächlich eine neue Dimension der Bedrohungen durch die russische Aggression", sagte die SPD-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". "Wir sehen Einflussnahmeversuche durch Lügen, durch massive Desinformation. Aber auch die Spionage ist mindestens so aktiv", sagte Faeser. Sie warf dem Kreml zugleich vor, Fluchtbewegungen nach Westeuropa gezielt zu fördern: "Russland will den Westen auch mit Migration destabilisieren."

Die Bundesregierung werde sich in den kommenden Monaten stärker gegen den Einfluss Russlands in Westeuropa wappnen, kündigte die Ministerin an. Besonders wichtig sei der Schutz der anstehenden Wahlen. "Wir müssen dafür sorgen, dass es keine Hackerangriffe auf Wahlbehörden oder auf die Übermittlung von Wahlergebnissen gibt".

Im Juni findet die Europawahl statt, im September folgen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Faeser setzt bei dem Schutz auf den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz gegen Desinformationskampagnen. Sie wandte sich zugleich gegen Kürzungen in ihrem Etat für 2025.

Russland: Haftbefehl gegen Terror-Verdächtige erlassen

00.10 Uhr: Ein Gericht in Moskau hat am Sonntagabend die ersten Haftbefehle gegen mutmaßliche Akteure des blutigen Terroranschlags auf eine Konzerthalle nordwestlich der russischen Hauptstadt erlassen. Hier lesen Sie mehr.

