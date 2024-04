Russland scheint mehr Reservisten als üblich zu Übungen zu rufen. Ukrainische Soldaten erhalten eine Ruhepause. Mehr Informationen im Newsblog.

Bericht: Russland ruft mehr Reservisten zu Übungen ein

23.30 Uhr: Das russische Militär beruft für seine jährlichen Übungen in mindestens einer Region des Landes mehr Reservisten ein als üblich, wie die "Moscow Times" von leitenden Angestellten mehrerer Unternehmen in der Region Moskau erfuhr.

Nach Einschätzung von Experten könnte es sich bei den Masseneinberufungen um einen Versuch handeln, den Rückstand bei der Rekrutierung von Freiwilligen auszugleichen. Möglich sei auch ein Schritt in Richtung einer Großoffensive in der Ukraine, mit der Russland versucht, aus dem zunehmenden Munitionsmangel in Kiew Kapital zu schlagen. Die Militärkommissariate haben nach Informationen der Zeitung in der Region Moskau eine Reihe von Briefen an Unternehmen verschickt, in denen sie diese auffordern, Listen ihrer männlichen Angestellten, die für den Reservedienst in Frage kommen, vorzulegen.

USA werfen China Unterstützung Russlands vor

21.58 Uhr: Die USA werfen Insidern zufolge China vor, Russlands Kiegsmaschinerie in der Ukraine zu unterstützen. Peking befördere Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine, indem es Moskau dabei helfe, seine Rüstungsproduktion durch die Bereitstellung großer Mengen an Werkzeugmaschinen, Mikroelektronik, Drohnen und Marschflugkörpern zu steigern, sagen hochrangige US-Vertreter. US-Präsident Joe Biden habe das Thema mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in einem Telefongespräch angesprochen.

Ukrainische Truppen erhalten weiter Ruhephasen

19.22 Uhr: Ungeachtet des massiven Drucks der russischen Streitkräfte auf die Frontlinien in der Ukraine haben die ukrainischen Militärs Wege gefunden, ihren Soldaten Möglichkeiten zur Entspannung zu bieten. "Die geplante Rotation der Einheiten, die seit Beginn der umfassenden Invasion in den Kampfgebieten im Einsatz sind, geht weiter", teilt der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Es seien Möglichkeiten gefunden worden, abwechselnd Brigaden von den Fronten abzuziehen und ihnen Ruhepause zu gönnen.

Neu an die Fronten befohlene Einheiten seien mit Reservisten aufgefüllt und verstärkt worden: "Dieser Prozess wird fortgesetzt." Viele ukrainische Soldaten hatten fast zwei Jahre ohne Pause an den Fronten gekämpft. Erst Anfang dieses Jahres war in Kiew beschlossen worden, viele der Frontkämpfer vorübergehend in die Reserve zu versetzen und die Streitkräfte mit der Einberufung neuer Rekruten zu verstärken.

Scholz: Gespräche mit Putin aktuell nicht sinnvoll

17.57 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Ukraine-Krieges derzeit nicht für zielführend. "Solche Gespräche sind dann sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, etwas bewirken zu können. Die russische Kriegsführung spricht aktuell dagegen, sagt der SPD-Politiker der "wochentaz". Der Kanzler verweist darauf, dass er in der Vergangenheit einige Gespräche mit Putin geführt habe, was mitunter kritisch beäugt worden sei. "Und ich schließe weitere Gespräche für die Zukunft nicht aus", fügt er hinzu.

Scholz hat nach eigener Aussage zuletzt im Dezember 2022 mit Putin geredet. Auf die Frage, wann ein Gespräch wieder sinnvoll sei, sagt der Kanzler: "Auf alle Fälle, wenn Russland einsieht, dass es keinen Diktatfrieden geben wird, und Putin erkennt, dass er seinen Feldzug abbrechen und Truppen zurückziehen muss."