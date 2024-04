Selenskyj: Damit könnte Putin die EU treffen

Die USA kündigen weitere Milliarden an Hilfe an. In Kiew werden russische Angriffe befürchtet. Mehr Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Damit könnte Putin auch Gaslieferungen für die EU treffen

20.09 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnten die russischen Raketenangriffe auch Gaslieferungen in EU-Länder beeinträchtigen. Es seien auch Einrichtungen getroffen worden, die für Gaslieferungen in die Europäische Union wesentlich seien, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Ansprache. Mit den Angriffen mit 34 Marschflugkörpern habe Russland ukrainische Einrichtungen der Industrie, der Stromversorgung und des Gastransits getroffen.

Russische Behörden bestätigen: Ölraffinerie bei Angriff beschädigt

09.41 Uhr: Die russischen Behörden melden nach einem Angriff in der Region Krasnodar Schäden an einer Erdölraffinerie. Die Verwaltung des Bezirks Slawjansk erklärt auf Telegram, es habe aus der Ukraine insgesamt neun Drohnenangriffe auf die Anlage gegeben. Dabei sei der Destillationsturm beschädigt worden. Die Tanks seien unversehrt geblieben. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, insgesamt seien 66 ukrainische Drohnen über der Region Krasnodar und zwei weitere über der Krim abgefangen worden. Slawjansk liegt in der Nähe der Brücke von Kertsch, die Russland mit der besetzten Halbinsel verbindet.

Drohnenangriff auf russische Stadt: Explosion in Ölraffinerie

5.10 Uhr: Nach Angaben des Gouverneurs des russischen Stadtkreises Krasnodar hat Russlands Flugabwehr in der Nacht zum Samstag einen ukrainischen Drohnenangriff über dem südrussischen Gebiet abgewehrt. Vorläufigen Informationen zufolge seien mehr als zehn Drohnen in verschiedenen Bezirken abgefangen worden, teilte Weniamin Kondratjew in seinem Telegram-Kanal mit.

Die Drohnen hätten demnach auf Ölraffinerien und Infrastruktureinrichtungen gezielt. Es habe weder Verletzte noch schwere Schäden gegeben, so der Gouverneur weiter. Einsatzkräfte seien dabei, Brände zu löschen, die von abstürzenden Trümmerteilen entfacht worden seien. Auf X und Telegram wurden Bilder eines Brandes geteilt, sie können aber nicht unabhängig überprüft werden.

US-Institut: Ukraine muss sich auf Sommeroffensive vorbereiten

3.10 Uhr: Die Ukraine wird mit den jetzt zugesagten US-Waffenlieferungen zunächst die Frontlinien stabilisieren und weitere russische Vorstöße aufhalten müssen, bevor sie selbst in die Offensive gehen kann, schätzt das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) ein. In seiner täglichen Lageeinschätzung vom Freitag heißt es: "Die ukrainischen Streitkräfte müssen die russische Sommeroffensive abwehren und die russischen Streitkräfte daran hindern, in den Sommermonaten operativ bedeutsame Fortschritte zu machen, bevor die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sein werden, die größere Initiative anzufechten und später im Jahr 2024 oder 2025 eine Gegenoffensive durchzuführen." Russland stelle sich bereits auf die amerikanischen Waffenlieferungen ein und passe seine Strategie entsprechend an.

Eine weitere Herausforderung für die Ukraine stelle die schwierige Lage beim Personal dar. Neue Rekruten müssten zunächst ausgebildet werden, bestehende Truppenteile wiederaufgebaut werden. Nach Einschätzung des ISW sei es für mögliche Gegenoffensiven der Ukraine entscheidend, wie die weitere Hilfe aus dem Westen ausfalle. "Ob die Ukraine langfristig ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen kann, hängt von zahlreichen künftigen Entscheidungen im Westen, im Kreml und in Kiew ab" heißt es in der Analyse des amerikanischen Think-Tanks.

Anwälte von russischem Vize-Verteidigungsminister wollen Berufung einlegen