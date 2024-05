Ausländische Staatschefs zur Militärparade in Moskau eingeladen

Scholz: Deutschland unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten

12.31 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Nato-Partnern im Ostseeraum eine verlässliche militärische Unterstützung Deutschlands bei der Verteidigung zugesichert. "Deutschland steht unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten", sagte der SPD-Politiker im litauischen Pabradė, wo er deutsche Soldaten besucht. Das Engagement Deutschlands mit der Bundeswehr sei ernsthaft, sagte Scholz, der auf die Beistandsverpflichtung in der Nato verweist. Er ergänzte: "Und das bedeutet, dass wir einander Schutz gewähren und dass sich alle Staaten darauf verlassen können, dass wir jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werden."

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage nach der Invasion Russlands in die Ukraine und das aggressive Auftreten Russlands an der Nato-Ostflanke hat Deutschland begonnen, eine Brigade mit rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten in Litauen zu stationieren. Ein Vorkommando ist eingetroffen. Derzeit nehmen auch Soldaten der 10. Panzerdivision der Bundeswehr in Litauen an einer Nato-Großübung teil.

Kuleba fordert "Kriegswirtschaft" in Europa

12.23 Uhr: Im russischen Angriffskrieg hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Europa zur Umstellung auf eine "Kriegswirtschaft" aufgerufen. "Wenn wir den Frieden in der Europäischen Union erhalten wollen, müssen wir zu einer Kriegswirtschaft und -industrie in Europa übergehen", sagt Kuleba bei einem Rüstungsforum in Brüssel. Dies sei der einzige Weg, um sich in dem neuen "Rüstungswettlauf" mit Russland durchzusetzen.

Kuleba ruft zudem zu Investitionen in ukrainische Rüstungsunternehmen auf. Dies sei "eine großartige Möglichkeit, die Ukraine mit mehr Waffen zu versorgen", sagt er in seiner per Video übertragenen Ansprache. "Unsere Produktionskapazität übersteigt unsere finanziellen Ressourcen bei Weitem."

Ansonsten bleibe das Motto: "Liefern, liefern, liefern!" sagt Kuleba in Richtung der westlichen Regierungen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drängt die Mitgliedsländer, mehr Luftabwehrsysteme und Munition an Kiew abzugeben. "Unsere Sicherheit steht auf dem Spiel", betont der Spanier.

Mutmaßlicher Chef von Folterkammer bei Explosion getötet

12.14 Uhr: Immer wieder kommt es in besetzten Gebieten der Ukraine zu Angriffen auf die russischen Besatzer. Dieses Mal ist der mutmaßliche Organisator einer Folterkammer durch eine Autobombe ums Leben gekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.