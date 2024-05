China ist für Deutschland zu wichtig

Dass Wirtschaft und Politik in Deutschland dennoch so einstimmig gegen Zölle argumentieren, liegt an der doppelten Bedeutung von China. Zum einen ist das Land als Zulieferer von Rohstoffen und Teilen wie Mikrochips und Halbleitern wichtig. Darüber hinaus fertigen deutsche Firmen längst vor Ort und schicken einen Teil der Autos auch zurück nach Europa. So gehört BMW zu den größten Importeuren von E-Autos aus China. Unter anderem werden der elektrische Mini sowie der iX3 in der Volksrepublik für den Weltmarkt gebaut. Der Rest wird in China direkt für den dortigen Markt produziert.