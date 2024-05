Belgien will der Ukraine neue Kampfjets liefern. Die Ukraine rudert bei der Ausbildung von Soldaten mit französischer Hilfe zurück. Alle Informationen im Newsblog.

Macron: Ukraine soll Stützpunkte in Russland "neutralisieren" können

18.55 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für eine Erlaubnis für die Ukraine ausgesprochen, russische Stellungen auf russischem Territorium mit westlichen Waffen anzugreifen. "Wir denken, dass wir ihnen erlauben sollten, die Militärstandorte, von denen aus die Raketen abgefeuert werden, und im Grunde genommen die militärischen Standorte, von denen aus die Ukraine angegriffen wird, zu neutralisieren", so Macron in Meseberg. Er stellt jedoch klar: "Wir sollten nicht erlauben, andere Ziele in Russland zu treffen, zivile Kapazitäten natürlich oder andere militärische Ziele."

"Ukrainischer Boden wird de facto von Stützpunkten aus angegriffen, die sich in Russland befinden. Wie erklärt man den Ukrainern, dass sie ihre Städte schützen müssen?", sagt Macron. "Wenn man ihnen sagt: 'Ihr dürft den Punkt, von dem aus die Raketen abgefeuert werden, nicht erreichen', dann sagt man ihnen im Grunde: 'Wir liefern euch Waffen, aber ihr dürft euch nicht verteidigen.'" Macron zeigt dabei eine Karte mit dem aktuellen Frontverlauf in der Ukraine und betont, dass Frankreich keine weitere Eskalation wolle.

Bundeskanzler Scholz erklärt, die Ukraine habe völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tue. "Das muss man ausdrücklich sagen: Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen." Für die Nutzung der von den USA, Frankreich und Deutschland gelieferten Waffen gelte, dass das Völkerrecht einzuhalten sei. "Das hat bisher praktisch gut funktioniert und wird es auch sicher", so Scholz.

Putin: Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland hätte "ernste Konsequenzen"

16.16 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. "Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen", so Putin bei einem Besuch in Usbekistan. "In Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen."

Selenskyj erhält neue Kampfjets und macht Druck auf Biden

14.47 Uhr: Bei einem Besuch in Belgien hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Zusagen für Militärhilfen im Umfang von fast einer Milliarde Euro erhalten. Nach dem in Brüssel unterzeichneten Sicherheitsabkommen will Belgien bis 2028 insgesamt 30 F-16-Kampfjets an Kiew liefern.

Selenskyj hat das bilaterale Sicherheitsabkommen mit dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo unterzeichnet. "Das Dokument enthält mindestens 977 Millionen Euro an belgischer Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr sowie die Zusage Belgiens, unser Land während der zehnjährigen Laufzeit des Abkommens zu unterstützen", schreibt Selenskyj im Onlinedienst X.

Bei einer Pressekonferenz hat der ukrainische Präsident zudem zu einer möglichst großen Teilnahme an dem Friedensgipfel in der Schweiz am 15. und 16. Juni aufgerufen. Sollte etwa US-Präsident Biden nicht zu dem Treffen nahe Luzern kommen, käme das einem "Applaus für Putin" gleich, sagte er. Bislang hat Washington Bidens Teilnahme nicht bestätigt. Russland ist zu dem Gipfel nicht eingeladen.

Niederlande wollen weiteres Patriot-System für Ukraine zusammenstellen