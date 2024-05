Sie soll seit ein paar Wochen vor allem nordwestlich der Millionenstadt Charkiw im Einsatz sein. Wie die US-Denkfabrik Institute For The Study Of War (ISW) in ihrem jüngsten Report analysiert, kommt ihr derzeit eine wichtige Aufgabe zu: Sie soll die Front in dem heftig umkämpften Gebiet um Charkiw ausdehnen. "Selbst örtlich beschränkte russische Offensivoperationen werden den Druck auf die ukrainische Armee erhöhen und den russischen Streitkräften erlauben, taktisch bedeutsame Stellungen zu erobern, um in der Folge weitere Angriffe auf Charkiw oder Sumy zu starten."