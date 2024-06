Frankreich Premier Attal warnt vor russischer Einmischung. Die Ukraine zerstört ein russisches Marineschiff. Alle Informationen im Newsblog.

Bericht: Selenskyj spricht kommende Woche im Bundestag

21.03 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Dienstag im Bundestag sprechen. Das meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Laut dem Bericht gibt es Spekulationen darüber, ob Selenskyj an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine teilnimmt, die das Auswärtige Amt am Dienstag und Mittwoch veranstaltet. Selenskyj hat bereits im vergangenen Jahr erstmals seit Beginn der russischen Invasion die Ukraine Berlin besucht. Zuvor hatte er in den ersten Kriegswochen – im März 2022 – per Videoschalte zu den Bundestagsabgeordneten gesprochen. Für Selenskyjs Rede im Parlament müsste eine Sondersitzung einberufen werden.

Frankreich gibt Kampfjets an die Ukraine ab

20.44 Uhr: Frankreich will der Ukraine Kampfjets vom Typ Mirage 2000 liefern. Das sagt der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit den Sendern TF1 und France 1. Der Verkauf der Maschinen solle beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Élysée-Palast offiziell verkündet werden, so Macron. "Sie ermöglichen es der Ukraine, ihr Gelände und ihren Luftraum zu schützen." Er sagte außerdem die Ausbildung von 4.500 ukrainischen Soldaten zu. Selenskyj war bereits am Donnerstag zum Gedenken an die Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg in die Normandie gereist.

Macron bekräftigt darüber hinaus seine Bereitschaft, französische Militärausbilder in die Ukraine zu entsenden. "Da sollte es kein Tabu geben", betont er. Der ukrainische Verteidigungsminister habe die Alliierten vor zwei Tagen um die Ausbildung innerhalb der Ukraine gebeten, sagt Macron. "Das heißt, es gibt eine Bitte, und immer, wenn es eine Bitte gibt, überlegen wir, wie wir helfen können", sagt Macron.

Russland: Gericht verurteilt zwei Jugendliche zu Haft wegen Sabotage

20.30 Uhr: Ein Gericht in der russischen Teilrepublik Tatarstan hat zwei Minderjährige und einen jungen Erwachsenen zu langen Haftstrafen wegen Sabotage verurteilt. Die drei hätten versucht, im Interesse der Ukraine die Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Sicherheit Russlands zu unterminieren, zitieren lokale Medien das Urteil aus dem Gerichtssaal. Ein 20-Jähriger wurde als Ältester zu 17 Jahren Haft verurteilt, die beiden Jugendlichen bekamen jeweils fünf Jahre in einer Jugendstrafanstalt. Sie sollen einen Schaltschrank der Eisenbahn angezündet haben. Solche Schaltschränke werden für die Regulierung des Zugverkehrs genutzt.

Laut Anklage hatten die Beschuldigten für das Anzünden des Schaltschranks von unbekannten Auftraggebern aus der Ukraine zusammen umgerechnet etwa 80 Euro erhalten. Wegen des Anschlags müssten die Züge im entsprechenden Abschnitt aus Sicherheitsgründen nun langsamer fahren. Die Tat ereignete sich demnach im März 2023. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden angeklagten Jugendlichen 15 und 16 Jahre alt. Ein 14-Jähriger, der angeblich auf Anweisung des Erwachsenen bei einem weiteren Anschlag eine in einem Dorf stehende Mobilfunkbasisstation beschädigt hatte, wurde hingegen wegen seines Alters als nicht strafmündig und damit als Zeuge eingestuft.

Macron empfängt Selenskyj im Élyséepalast

20.18 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Freitag im Rahmen eines offiziellen Besuchs in Frankreich von Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen. Am Morgen trifft Selenskyj zunächst Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und besucht anschließend das Rüstungsunternehmen KNDS in Versailles. Wie der Élysée-Palast mitteilt, will das Unternehmen zur Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes eine Fertigung von Waffen auch in der Ukraine selbst aufbauen.