Frankreich will der Ukraine Kampfjets schicken. Die USA sollen ein weiteres Waffenpaket planen. Alle Informationen im Newsblog.

Macron: Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets startet sofort

21.11 Uhr: Frankreich will sofort mit der Ausbildung von ukrainischen Piloten und Mechanikern für die zugesagten Mirage-Kampfflugzeuge beginnen. "Die Priorität ist, sofort mit der Ausbildung von Piloten und Mechanikern zu beginnen. Damit wird in den nächsten Tagen in Frankreich begonnen", sagt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.