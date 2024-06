Scholz will Russland bei Friedensfindung einbeziehen

Scholz: Russland muss in Ukraine-Friedensprozess einbezogen werden

19.58 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, Russland in einem Friedensprozess für die Ukraine zu beteiligen. "Es ist wahr, dass der Frieden in der Ukraine nicht erreicht werden kann, ohne Russland mit einzubeziehen", sagt Scholz beim Friedensgipfel in der Schweiz. Gleichzeitig fordert er Russland zum vollständigen Rückzug aus der teilweise besetzten Ukraine auf.

Kiew: Nur Moskau will den Krieg fortsetzen

Saudi-Arabien: Glaubwürdige Verhandlungen nur mit Russland

Russische Truppen setzen Angriffe an Front in der Ukraine fort

19.01 Uhr: Ungeachtet der Bemühungen eines großen Teils der Weltgemeinschaft um Frieden in der Ukraine haben russische Truppen am Samstag ihre Angriffe an diversen Frontabschnitten fortgesetzt. Unterstützt von ihrer Luftwaffe griffen russische Einheiten im Osten des Landes erneut in der Umgebung von Wowtschansk an, wie der Generalstab in Kiew am Abend in seinem täglichen Lagebericht mitteilt. Ungewöhnlich starke russische Vorstößen werden zudem aus der Region Pokrowsk im Südosten der Ukraine gemeldet.