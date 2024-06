Sparquote: So viel Geld sollten Sie jeden Monat zur Seite legen

Waldbrände in Urlaubsland außer Kontrolle

Die USA liefern ein wichtiges Waffensystem und legen ein neues Sanktionspaket vor. Sigmar Gabriel äußert sich zu einer deutschen Luft-Unterstützung. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Sechs Tote bei russischem Raketenangriff auf Krywyj Rih

16.55 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Großstadt Krywyj Rih sind ukrainischen Angaben zufolge sechs Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. "Jeden Tag und jede Stunde beweist der russische Terror, dass die Ukraine zusammen mit ihren Partnern die Luftverteidigung verstärken sollte", teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Nachrichten-App Telegram mit.

USA legen vor G7-Gipfel neues Sanktionspaket gegen Russland vor

16.43 Uhr: Kurz vor dem Start des G7-Gipfels in Italien haben die USA ein neues Sanktionspaket als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgelegt. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen mehr als 300 Personen und Einrichtungen, die Russland die Fortsetzung des Krieges ermöglichten, teilt die US-Regierung mit. Dazu gehörten auch chinesische Firmen.

Pufferzone: Polen verstärkt Schutz der Grenze zu Belarus

16.30 Uhr: Polen wird angesichts einer steigenden Zahl von illegalen Grenzübertrittversuchen aus Sicherheitsgründen für zunächst 90 Tage eine Pufferzone im Grenzgebiet zum autoritär regierten Nachbarland Belarus errichten. Innenminister Tomasz Siemoniak unterzeichnete eine entsprechende Verordnung, die die Einführung einer Sperrzone mit vorübergehendem Aufenthaltsverbot vorsieht. Die Regelung wird morgen in Kraft treten.

Die Pufferzone soll sich entlang der 400 Kilometer langen Grenze auf einer Länge von 60 Kilometern erstrecken und den Angaben zufolge eine 200 Metern, an wenigen Stellen aber auch von bis zu zwei Kilometern tief ins Land reichen. Das betroffene Gebiet umfasse keine Städte oder Touristenrouten. Auch sollen Medien und Hilfsorganisationen Zugang zum Sperrstreifen erhalten und es mit einer Erlaubnis betreten dürfen. "Es gibt keinen Grund, die Grenze von den Medien abzuschneiden", sagt Siemoniak im polnischen Radio.

Medwedew reklamiert mit Karte gesamte Ukraine für Russland

13.59 Uhr: Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew hat auf einer Landkarte zum russischen Nationalfeiertag die gesamte Ukraine als Teil Russlands reklamiert. Auf seinem Blog im Netzwerk Telegram postet er eine animierte Grafik: Zu den Klängen der russischen Hymne weht die weiß-blau-rote Flagge über einer Karte Russlands. Die gesamte Ukraine bis zur Grenze mit Polen, der Slowakei und Ungarn ist dabei als russisch markiert. Das eng mit Russland verbündete Belarus wiederum bleibt ausgenommen.

Deutschland unterzeichnet Abkommen zur Stärkung der Wirtschaft

12.30 Uhr: Bei der in Berlin stattfindenden Ukraine-Wiederaufbaukonferenz unterzeichnen auf Initiative Deutschlands 13 führende Exportkreditagenturen und Investitionsversicherer ein Abkommen zur Stärkung der ukrainischen Wirtschaft. Dies habe zum Ziel, den bilateralen Handel und deutsche Investitionen in der Ukraine zu intensivieren und so den Wiederaufbau zu unterstützen, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium.

"Deutschland ist ein Vorreiter bei der Übernahme von wirtschaftlichen und politischen Risiken für deutsche Exporteure und Investoren in der Ukraine", sagt Ressortchef Robert Habeck. Wichtig sei eine internationale Abstimmung des Engagements. Mit der Verständigung würden die Außenwirtschaftsförderinstrumente der jeweiligen Länder verbessert. Dies helfe insgesamt, "privates Kapital zu mobilisieren und die Potenziale der ukrainischen Wirtschaft zu heben".

Ungarn billigt Nato-Ukraine-Plan

11:40 Uhr: Ungarn wird sich nicht an dem geplanten Ausbau der Nato-Unterstützung für die Ukraine beteiligen, will das Projekt aber auch nicht verhindern. Er sei froh, dass man sich entsprechend geeinigt habe, erklärt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit Ministerpräsident Viktor Orbán in Budapest.