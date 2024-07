Die Stadt Sumy leidet unter russischem Beschuss. Selenskyj will die Luftabwehr verdoppeln. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Tote nach russischen Luftangriffen auf Selydowe

2.15 Uhr: Russische Streitkräfte haben ukrainischen Behördenangaben zufolge die Stadt Selydowe im Osten der Ukraine unter anderem mit zwei Lenkbomben angegriffen und dabei mindestens fünf Menschen getötet. Zudem gebe es mindestens elf Verletzte, teilten der Militärgouverneur des umkämpften Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, und die Staatsanwaltschaft gestern Abend in sozialen Medien mit. Die beiden Bomben hätten auf das Gelände eines Unternehmens gezielt, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukrainische Stadt Sumy hat weder Strom noch Wasser

1.45 Uhr: Nach Angaben örtlicher Behörden haben russische Drohnenangriffe die Strom- und Wasserversorgung in der nordukrainischen Stadt Sumy unterbrochen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Suspilne meldete eine Reihe von Explosionen in der Stadt. Die Region Sumy wird fast täglich von russischen Stellungen jenseits der Grenze beschossen.

Starmer sagt Biden Unterstützung für Ukraine zu

23.30 Uhr: Großbritanniens neuer Premierminister Keir Starmer hat in seinem ersten Telefonat mit US-Präsident Joe Biden Großbritanniens "uneingeschränkte" Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland zugesichert. Die beiden Staatenlenker hätten "ihr unerschütterliches Engagement für die Ukraine" bekräftigt und der Premier habe betont, "dass das Vereinigte Königreich die Ukraine uneingeschränkt unterstützt", hieß es in einer Erklärung von Starmers Büro wenige Stunden nach dessen Amtsantritt am Freitag.

Starmer und Biden hätten auch ihre gemeinsame Verpflichtung mit Blick auf die "besonderen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA" sowie ihren "gemeinsamen Einsatz für ein größeres Wirtschaftswachstum" erläutert, hieß es in der Erklärung weiter.

Selenskyj will Flugabwehr noch im Sommer verdoppeln

18.24 Uhr: Die Ukraine will Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge die Leistung ihrer Flugabwehr im Sommer verdoppeln. Im Gespräch mit örtlichen Behörden verweist er auf entsprechende Patriot-Systeme. Selenskyj zeigt sich zuversichtlich, dass der bevorstehende Nato-Gipfel in dieser Hinsicht gute Ergebnisse bringen werde. Das Treffen in Washington findet ab Dienstag statt.

Drittes Patriot-Flugabwehrsystem erreicht die Ukraine

12.15 Uhr: Ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem aus der Bundesrepublik ist nach Angaben des deutschen Botschafters in der Ukraine angekommen. "Es wird helfen, den Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur zu verbessern", schreibt Martin Jäger auf X. Die ukrainische Besatzung habe eine entsprechende Ausbildung in Deutschland absolviert.

Ungarischer Regierungsflieger landet in Moskau

11.15 Uhr: Ein von der ungarischen Regierung genutztes Flugzeug ist laut der Flugverfolgungs-Website Flightaware.com in Moskau gelandet. Spekulationen zufolge will Ministerpräsident Viktor Orbán den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Ob Orbán in dem gelandeten Flugzeug ist, lässt sich zunächst nicht verifizieren. Die ungarische Regierung reagiert nicht auf eine Anfrage, wer sich an Bord befindet.

Orban: "Wir können ein Werkzeug im Dienste Gottes sein"

10.59 Uhr: Vor dem Hintergrund von Medienberichten über einen möglichen Besuch von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in Moskau verteidigt dieser seine "Maßnahmen" für einen Frieden in der Ukraine. "Wenn wir in Brüssel sitzen bleiben, können wir dem Frieden nicht näherkommen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden", sagt Orban in einem Radiointerview auf Fragen über seine in dieser Woche erfolgte Reise nach Kiew. Die Berichte über einen Russland-Besuch bestätigt er nicht.

"Ungarn hat weder das Mandat noch das internationale politische Gewicht (...), aber wir können ein Werkzeug im Dienste Gottes und derer sein, die Frieden wollen", sagt der ungarische Regierungschef weiter. Es werde ein "langer Weg sein, da die Positionen der beiden Seiten so weit auseinander liegen", räumt Orban ein.

Moskau: Massive Drohnenangriffe in Südrussland