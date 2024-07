Russland: 25 ukrainische Drohnen haben Grenzregionen angegriffen. Bundeswehr-General warnt vor Übergriffen auf Nato-Gebiet. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukraine weist Berichte über mehr Truppen an Grenze zu Belarus zurück

11.45 Uhr: Die Ukraine weist Vorwürfe zurück, wonach sie angeblich ihre Truppen entlang der Grenze zu Belarus verstärkt. Es handle sich um eine belarussische "Informations-Operation", die von Russland unterstützt werde, erklärt ein Sprecher des Grenzschutzes im ukrainischen Fernsehen. Die Lage an der Grenze bleibe bedrohlich. Die Ukraine bleibe mit der nötigen Zahl von Truppen dort präsent, um Provokationen zu verhindern. Das russische Präsidialamt hatte zuvor erklärt, die Berichte über eine Verstärkung der ukrainischen Truppen böten Anlass zur Sorge. Russland und Belarus sind enge Verbündete. Russland startete seinen Krieg gegen die Ukraine unter anderem von belarussischem Territorium aus.

Baerbock: Werden "jeden Quadratzentimeter" verteidigen

11.38 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ruft zu einer Verteidigung der europäischen Friedensordnung und zu stärkerer Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland auf. "Wir werden unser Europa – und zwar jeden Quadratzentimeter unseres Europas – und unsere Freiheit verteidigen", sagt Baerbock in Berlin bei einer Tagung zur Nationalen Sicherheitsstrategie. Baerbock betont mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine, "unsere Abschreckung" müsse "klar und deutlich" sein.

Russlands Präsident Wladimir Putin sei "auf dem Weg in den Totalitarismus", sagt Baerbock weiter. "Putins Russland wird auf absehbare Zeit die größte Gefahr für unsere Sicherheit in Europa bleiben." Verteidigungspolitik müsse "genau auf diese Realität" eingestellt werden. Deutschland sei dabei als größtes Land in der Europäischen Union besonders in der Verantwortung. Zudem sei die Nato "stärker als je zuvor, auch wenn sie stärker als je zuvor herausgefordert ist".

Baerbock hebt zu der vor einem Jahr verabschiedeten Nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands hervor, dass Sicherheit "die Aufgabe unserer Zeit" sei. "Unser Leben ist unsicherer geworden", mahnt die Ministerin. Sicherheit umfasse dabei nicht nur die Verteidigungsfähigkeit, sondern auch die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit. Baerbock nennt etwa den Schutz vor Cyberangriffen, vor Desinformationskampagnen und den Folgen des Klimawandels etwa durch Extremwetterereignisse. All das könne die Sicherheit destabilisieren.

Bundeswehr-General warnt vor Übergriffen auf Nato-Gebiet

5.15 Uhr: Vor dem anstehenden Nato-Gipfel in Washington warnt der deutsche Befehlshaber des Multinationalen Korps Nordost des Bündnisses, Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart, vor einem Übergriff Russlands. Moskau habe das Potenzial, einen weiteren Konfliktherd zu entfachen, unter anderem auch gegenüber der Nato, sagt von Sandrart der "Welt".

"Diese Bedrohung ist existent. Und sie wächst mit jedem Tag", warnt er. Es seien "längst nicht alle Kräfte Russlands in der Ukraine gebunden", gibt der Bundeswehr-General zu bedenken. "Russland klein zu hoffen und zu denken, das wäre ein existenzieller Fehler", betont der Nato-General.

Die Nato sei an der Nordost-Flanke zwar aktuell verteidigungsbereit, sagt von Sandrart. "In dem Maße aber, wie Russland weitere Ressourcen frei machen könnte, weil es zum Beispiel in der Ukraine von Angriff auf Verteidigung der besetzten Gebiete umschalten würde, erhöht sich für andere Flanken und Fronten automatisch die Bedrohung." Deswegen "müssen wir dringend und konsequent nachlegen", fordert der General. Es handele sich um einen Wettlauf gegen die Zeit: "Wir müssen vorbereitet sein, bevor Russland rekonstituiert ist."