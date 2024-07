Polen und die Ukraine unterzeichnen ein Sicherheitsabkommen. Russland überzieht die Ukraine mit massiven Raketenangriffen. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Werden neue ukrainische Legion in Polen aufstellen

14.51 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt die Aufstellung einer neuen ukrainischen Truppe auf polnischem Territorium an. Er ruft bei einem Besuch in Warschau die Ukrainer im Ausland auf, sich dieser Einheit anzuschließen. Vor allem in das Nachbarland Polen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zahlreiche Menschen geflohen, darunter auch Männer im wehrpflichtigen Alter.

Polen und Ukraine unterzeichnen Sicherheitsabkommen

14.27 Uhr: Vor dem Nato-Gipfel in Washington haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. "Wer heute die Ukraine verteidigt, verteidigt auch sich selbst", erklärt Tusk.

Der ukrainische Präsident bezeichnet den Vertrag als "ambitioniert". "Er ist geeignet, das Leben unserer Menschen zu schützen und dem russischen Übel zu widerstehen", so Selenskyj. In dem Vertrag sei vorgesehen, einen Mechanismus auszuarbeiten, mit dem "russische Raketen und Drohnen im ukrainischen Luftraum abgeschossen werden können, die in Richtung Polen abgefeuert wurden".

Selenskyj traf in Polen am Tag schwerer russischer Raketenangriffe auf sein Land ein, bei denen mindestens 26 Menschen getötet wurden. In Kiew wurde ein großes Kinderkrankenhaus getroffen. "Es gibt keine Worte, keine Dokumente, keine politischen Erklärungen, die zur Verurteilung des Aggressors ausreichen würden", so Tusk.

Italien und Deutschland verurteilen russische Luftangriffe

14.22 Uhr: Italien wertet den russischen Angriff auf Kiew, bei dem auch ein Kinderkrankenhaus getroffen wurde, als Kriegsverbrechen. Dies müsse von der gesamten Welt verurteilt werden, erklärt der italienische Außenminister Antonio Tajani auf der Online-Plattform X. "Ich bin erschüttert von den Bildern des Bombardements von Kiew, bei dem auch ein Kinderkrankenhaus getroffen wurde." Solche Kriegsverbrechen müssten "von der gesamten internationalen Gemeinschaft verurteilt werden". Die italienische Regierung werde weiterhin die Souveränität der Ukraine und ihres Volkes verteidigen.

Auch die Bundesregierung hat die schweren russischen Raketenangriffe auf die Ukraine scharf verurteilt. Man fordere den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, "diesen Angriffskrieg auf so viele unschuldige Menschen unverzüglich zu beenden", sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Insbesondere die Lage der Zivilisten und der Kinder in der Ukraine sei "in großen Teilen dramatisch." Sie seien seit mehr als zwei Jahren "einem brutalen Angriffskrieg ausgesetzt, der unterscheidungslos Opfer fordert, und zwar durch russische Bomben und Angriffe, die durch nichts zu rechtfertigen sind".

Russischer Geheimdienst behauptet: Entführung von Überschall-Bomber verhindert

11.17 Uhr: Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben die Kaperung eines strategischen Bombers vom Typ Tu-22M3 verhindert. "Der ukrainische Geheimdienst beabsichtigte, einen russischen Militärpiloten anzuheuern und gegen eine finanzielle Belohnung und die italienische Staatsbürgerschaft dazu zu bringen, einen Bomber in die Ukraine zu fliegen", teilt der FSB auf seiner Webseite mit.

Die schneller als der Schall fliegende Tu-22M3 ist als strategischer Bomber auch in der Lage, Atomwaffen zu transportieren. Der ukrainische Geheimdienst SBU nimmt zu den Darstellungen zunächst nicht Stellung.

Bei der Abwehr des geplanten ukrainischen Spionage-Einsatzes habe man auch Informationen erhalten, die nützlich für Angriffe auf den ukrainischen Flugplatz Oserne westlich von Kiew gewesen seien, teilt der FSB weiter mit. In welchem Zusammenhang dies mit der angeblich geplanten Entführung des Bombers stehen sollte, blieb zunächst offen.

Luftalarm in gesamter Ukraine – Fünf Tote in Kiew