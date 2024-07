Russischer Agent? Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt

Kiewer Geheimdienstchef: Gegen Putin gab es Mordpläne

16.07 Uhr: Gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat es nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes schon mehrere versuchte Attentate gegeben. "Aber wie sie sehen, waren sie erfolglos", sagt Geheimdienstchef Kyrylo Budanow einem Interviewer des ukrainischen Portals "New Voice". Dabei gibt der General keine Hinweise, worauf seine Behauptung sich stützt. Er spricht auch nicht davon, dass sein Dienst oder andere Kiewer Geheimdienste in solche Pläne verwickelt sein könnten.

Der Kreml reagiert auf die Äußerung: Sprecher Dmitri Peskow stellt klar, dass für die Sicherheit des ersten Mannes in Russland angemessen gesorgt werde. "Die Bedrohung durch das Kiewer Regime ist offensichtlich", sagt er in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Russische Drohnen fliegen nach Belarus – Militär greift ein

11.33 Uhr: Eine russische Kampfdrohne ist Kiewer Militärangaben zufolge bei einem Angriff über die Ukraine hinweg nach Belarus geflogen. Russland habe die Ukraine mit fünf Shahed-Drohnen iranischer Bauart angegriffen, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Vier Drohnen seien über den Gebieten Charkiw und Donezk abgeschossen worden. "Die fünfte verließ den Luftraum der Ukraine in Richtung des Gebietes Gomel in Belarus", schreibt Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk auf seinem Telegramkanal.

Den Hajun-Angaben nach war schon am Donnerstagabend eine russische Shahed-Drohne von der Ukraine kommend in den belarussischen Luftraum geflogen. Ein Jet und ein Hubschrauber hätten den Flug beobachtet. Nach etwa einer Stunde sei die Drohne zurück in die Ukraine geflogen, in das Sperrgebiet um das zerstörte Kernkraftwerk Tschernobyl . Von ukrainischer Seite gab es keine Angaben zu diesem Vorfall. Im Kiewer Luftwaffenbericht von Freitagmorgen wurde er nicht erwähnt.

Russische Marineschiffe für Militärmanöver in China eingetroffen

10.58 Uhr: Zwei russische Marineschiffe sind in einem Hafen im Süden Chinas eingetroffen, um an gemeinsamen Militärmanövern Chinas und Russlands teilzunehmen. Die Schiffe der russischen Pazifikflotte sollen an der Marineübung "Joint Sea-2024" teilnehmen, wie das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegram mitteilt. Es veröffentlicht ein Video, das die Begrüßung der Schiffe im Hafen von Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong zeigt.